Assunzioni Ryanair: 750 posti di lavoro nel 2018, si cercano piloti e cabin crew

Ryanair assumerà nuovo personale. Si parla di 750 nuove figure entro la fine del 2018 e di oltre 1500 persone nei prossimi 5 anni. Nonostante le polemiche sui recenti cambiamenti relativi al check in online di cui vi abbiamo ampiamente parlato nell’articolo Ryanair nuove regole check-in online gratis: cosa cambia dal 13 giugno e novità sindacati, la compagnia low cost irlandese rimane un punto fermo nel panorama del trasporto aereo e lo dimostrano gli utili e i passeggeri in crescita. Proprio l’incremento di passeggeri e la previsione di trasportare 39 milioni di passeggeri entro marzo 2019, ha portato alla decisione di puntare sempre più alla forza lavoro nel nostro paese con una maxi campagna di assunzioni.

“Crediamo vi siano interessanti possibilità di espansione legate al turismo per aeroporti come quello di Crotone, Rimini, per la Sicilia, la Sardegna e per gli scali di Bergamo e Roma” ha detto al Sole 24 ore il chief marketing officer della compagnia aerea Kenny Jacobs sottolineando come servano “aeroporti low cost e più coordinamento con le Regioni, in sintesi serve una strategia del Governo affinché la stagione turistica italiana possa durare sei mesi”.

Ryanair lavora con noi, 1500 assunzioni in 5 anni

Ryanair insomma ha intenzione di incrementare la forza lavoro assumendo quest’anno 750 persone nei vari ambiti: personale di terra e di bordo ma anche cabin crew. Sul portale lavoro e carriere della nota compagnia aerea, si legge che il vettore sta cercando cabin crew a Milano/Bergamo Orio al Serio, Napoli, Roma, Genova, Pisa, Torino, Palermo, Catania e altre città italiane. Tra i requisiti essenziali c’è l’ottima conoscenza della lingua inglese mentre per tutti i requisiti vi invitiamo a leggere l’articolo Assunzioni Ryanair 2018 assistenti di volo: nuove date selezioni e requisiti in cui sono spiegati tutti i requisiti essenziali per candidarsi. Ryanair sta anche cercando piloti e ingegneri.

Come candidarsi

Tutte le offerte lavoro di Ryanair sono disponibili sul sito lavoro e carriere dove è possibile selezionare le opportunità spuntando la categoria di interesse e prendere visione di tutti i dettagli relativi a benefit, stipendio etc.

