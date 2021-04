Nuove assunzioni con Poste Italiane, che sta cercando delle nuove figure in tutta Italia, in particolare nella Provincia di Bolzano, a Bologna e nella provincia di Milano. Di seguito una panoramica sulle posizioni aperte.

Assunzioni Poste Italiane, le posizioni aperte ad aprile

Poste Italiane ha aggiornato le offerte lavoro per il mese di aprile. Nell’ottica di assumere nuovo personale anche per la stagione estiva e rafforzare l’organico, la nota azienda è alla ricerca delle seguenti posizioni:

-Portalettere in tutto il territorio nazionale. Per poter inviare la candidatura è necessario possedere il Diploma di scuola media superiore con voto minimo di 70/100 o diploma di laurea con voto minimo di 102/110.

-Figure di front end per la Provincia di Bolzano. In questo caso, tra i requisiti richiesti, c’è il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo.

-Senior Logistic Engineer Warehouse in Lombardia. Per la provincia di Milano, si cerca una figura che dovrà occuparsi di analisi economiche e di investimento. Per inviare la candidatura è richiesta una Laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche e precedente esperienza.

-Call4brain a Roma. Poste Italiane seleziona dei candidati con laurea da meno di 12 mesi in Economia, Ingegneria, Science, Industrial Design, Matematica, Fisica, Computer Science in grado di mettersi in gioco. Ai migliori 100 candidati sarà offerta la possibilità di seguire un percorso professionalizzante.

-Specialisti Consulenti Mobili a Treviso, Alessandria, Cuneo e Vicenza. Si cercano candidati con esperienza di almeno due anni nel settore bancario e in attività di consulenza

-Consulenti finan<iari per apprendistato. Su tutto il territorio nazionale si cercano dei laureati in discipline economiche, desiderosi di intraprendere un percorso professionalizzante.

Offerte lavoro Poste Italiane, come inviare candidatura

Gli interessati alle assunzioni di Poste Italiane, possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Poste Italiane Lavora con Noi. In seguito, saranno contattati i candidati idonei per eventuali colloqui e prove.

