Assunzioni Maison du Monde e Oviesse: lavoro per giovani in tutta Italia nel settore vendite

Nuove offerte di lavoro da parte di Maison du Monde e Oviesse. Parliamo di due grandi realtà del settore dell’abbigliamento e dell’arredamento e accessori. Non di rado le due aziende assumono nuovo personale per vari settori. Scopriamo quali sono e come inviare la candidatura.

Assunzioni per Maison du Monde, tutte le posizioni cercate

Se amate il settore vendite nell’arredamento ci sono varie possibilità da parte di Maison du Monde che sta cercando diverse figure per i suoi punti vendita. In questo momento sono aperte le selezioni per Addetto vendite nei punti vendita di Corridonia, Roncadelle, Trento, Bergamo, Vicenza. Ricerca aperta anche per le Categorie protette L. 68/99. Si tratta di una figura che dovrà occuparsi di accogliere la clientela e organizzare le varie attività. Si cerca anche uno store manager a Mestre, Torri Di Quartesolo (VI) e Corridonia. Essendo una figura specializzata, la posizione è dedicata a persone con esperienza nel ruolo, la conoscenza della lingua inglese è gradita. Maison du Monde sta anche cercando commesso specializzato a Vicenza, Macerata, Castelletto Ticino, Conegliano Veneto. Come per le precedenti figure, si tratta di lavori per cui si richiedono diploma o laurea a seconda delle specifiche, esperienza nel ruolo e capacità di gestire la clientela. Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata alle carriere dove sono elencate le varie proposte di lavoro per città. Una volta inviata la domanda, basterà attendere la chiamata dalle risorse umane per dei colloqui conoscitivi.

Oviesse lavora con noi, le figure ricercate e come candidarsi

Anche Oviesse, nota catena di abbigliamento, sta cercando personale in Italia. L’azienda conta 580 negozi sia in franchising che a gestione diretta. Tra le posizioni ricercate da Oviesse troviamo quelle per Magazziniere a Caselle Torinese (TO), Thiene (VI), Rozzano (MI), Modena, Assago (MI),, Cannaregio (VE), Pordenone, Venezia (VI), Trissino (VI), Olgiate Olona (VA) e Merano. Per questa posizione è gradita esperienza nel Fashion Retail e capacità di problem solving. Aperta anche la posizione per Addetti Vendita Full time e Part time a Lamezia Terme, Olgiate Olona, Sacile, Palazzolo sull’Oglio, Arese, Bra, Merano, Villafranca e Rescaldina (MI).

Anche in questo caso è gradita precedente esperienza come nel caso della posizione per Allievo store manager in tutta Italia, una nuova figura rivolta a laureati e diplomati disposti a trasferte. Tra i nuovi annunci troviamo quello per addetto vendita ad Appiano Gentile che dovrà occuparsi di allestimento e riassortimento del reparto di inserimento. Oviesse sta anche cercando candidati per Upim. Nello specifico si cercano giovani per il negozio di Sona, Verona, che “abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving” come si legge nell’annuncio stesso. Tutte le offerte di lavoro di Oviesse per magazzinieri, addetti vendite e store manager si trovano alla pagina dedicata alle carriere dove vengono di volta in volta aggiornate le varie proposte in tutta Italia. Una volta candidati, bisognerà attendere una chiamata dalle risorse umane e seguire l’iter selettivo.

