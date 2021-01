Nuove offerte di lavoro con Luxottica, noto gruppo internazionale di ottica che conta 80mila dipendenti in tutto il mondo. L’azienda sta cercando nuove figure da assumere in Italia. Di seguito una panoramica sui posti disponibili e come inviare la candidatura.

Nuove offerte lavoro con Luxottica, le figure ricercate

La nota azienda sta cercando personale in Italia, si tratta di varie figure per cui si richiedono sia laureati che diplomati a cui saranno offerti contratti a tempo indeterminato o determinato. Le assunzioni riguardano il Veneto, la Lombardia e il Piemonte.

Attualmente si cercano per la sede di Belluno: Accounting specialist, Buyer capex, Demand planner, E-commerce planner, Capy planner, Automation Engineer, HR Welfare – Internship, Manufacturing Controlling Internship, Product Development Internship, Quy Regulation and Compliance Leader, Data Scientist, Industrial controller, Process Engineer, Robot Specialist e Procurement Planner.

Per la sede di Sedico, in provincia di Belluno, si cercano invece: HSE Specialist, Manufacturing Internship e R&D Acetate Plastics Engineer.

Infine, Luxottica sta anche cercando un Content Coordinator a Milano, un Performer Marketing Specialist a Milano e un HSE Internship a Lauriano, i provincia di Torino.

Ricordiamo, inoltre, che di recente il gruppo si è fuso con Essilor International con la nascita di EssilorLuxottica, il che significa una grossa ricaduta occupazionale anche in Italia.

Come inviare la candidatura

Tutti i requisiti richiesti per inviare la candidatura sono disponibili nella pagina dedicata alle offerte di lavoro. Per la maggior parte delle figure si cercano in ogni caso laureati con esperienza o senza esperienza a seconda della mansione e del tipo di contratto. Gli interessati possono inviare la domanda e prendere visione di tutte le offerte lavoro di Luxottica collegandosi alla pagina Lavora con noi. Una volta inviata la domanda, si riceverà una chiamata se idonei per un eventuale colloquio di lavoro in presenza o da remoto.

