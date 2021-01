Assunzioni Ferrovie dello Stato: offerte lavoro gennaio 2021

Specialista ricerca e selezione internazionale a Roma. Si cercano laureati in materie umanistiche o Giurisprudenza o Economia con almeno 3 anni di esperienza e possesso abilitazione professione psicologo o master in Risorse Umane

Esperti per Italferr a Roma. Si cercano laureati in ingegneria vari indirizzi con almeno 5 anni di esperienza e conoscenza fluente della lingua inglese.

Macchinisti a Pescara e Palermo. Si cercano diplomati tecnici a indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica o Elettronica e altri indirizzi con età fino a 29 anni e residenza in Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sicilia o Piemonte.

Capotreno e costumer advisor a Torino. Si cercano diplomati in

Gestione delle acque e risanamento ambientale; Industria e artigianato per il Made in Italy, ragioneria, geometra, finanza, chimica e altri indirizzi che hanno al massimo 29 anni con residenza in Piemonte e conoscenza lingua inglese B2.