Assunzioni in banca 2018: Unicredit, Findomestic e Ubi Banca puntano sui giovani, le nuove offerte lavoro

Unicredit lavora con noi, requisiti e come candidarsi

Unicredit presenta delle posizioni aperte per assunzioni e stage di giovani. Ad oggi il gruppo consta di 8.600 sportelli bancari e 147mila dipendenti nei paesi in cui opera. Per quanto riguarda le assunzioni si cercano solitamente giovani laureati per stage o soggetti con esperienza per contratti a tempo indeterminato o determinato o percorsi di formazione e lavoro per Consulente di Agenzia o di filiale. In questo momento si cercano proprio consulenti di agenzia a Cologno Monzese (Milano), Bologna, Modena, Torino, Verona, Roma, Napoli. Si tratta di assunzioni in apprendistato per laureati in materie economiche, giuridiche o matematiche con massimo 29 anni di età e conoscenza di Office e lingua inglese. Si cercano anche consulenti di filiale da inserire per 3 mesi in Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. Per la sede di Milano si cercano Product Manager Banking & Credit Products, Senior Financial Legal Advice & International Projects Specialist, Addetto Customer Care, Credit Risk Internal Validation, Turnista AS400. Tutte le offerte lavoro si trovano alla pagina lavoro e carriere.

Assunzioni con Ubi Banca

Nuove assunzioni anche con Ubi Banca che grazie ad un accordo con i sindacati recluterà 120 persone entro il 2019 a fronte di uscite volontarie dal lavoro per favorire il ricambio generazionale. Le nuove assunzioni fanno parte del Piano Industriale 2019 2020 aggiornato dopo l’acquisizione di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. Oltre alle 120 assunzioni previste si stabilizzeranno anche i contratti dei lavoratori a tempo determinato. Le assunzioni saranno previste soprattutto negli ambiti Information Technology, Risk Management, Compliance, Amministrazione, Finanza e Controllo e riguarderà giovani e personale con esperienza. Tutte le offerte di lavoro attive si trovano a questo link.

Offerte lavoro con Findomestic

Nuove offerte lavoro anche per Findomestic Banca SpA del gruppo BNP Paribas, che ad oggi conta 189mila collaboratori. In questo momento si cercano statistico addetto al seguito dei progetti e monitoraggio master plan a Firenze, per laureati in Statistica, Matematica o Ingegneria con esperienza anche breve in ruoli simili e buona conoscenza della lingua inglese. Sempre a Firenze si cercano programmatore Mainframe per laureati in Informatica, Matematica, Ingegneria Informatica o delle Telecomunicazioni, 4 anni di esperienza e conoscenza ottima di Ambiente MVS, Programmazione COBOL, Sviluppo transazioni CICS, Job Control Language (JCL), Database DB2 e Gestione file VSAM. Si cercano anche Statistico esperto e stagista laureato in Ingegneria Gestionale oltre che Responsabile Business Care / Conti, Addetto Senior Pianificazione e Controllo di Gestione. Altre ricerche riguardano operatore del credito a Modena, Agrigento, Palermo, Bergamo, Pisa, Padova e Consulenti Front End e Granting a Roma. Le offerte lavoro complete si trovano alla pagina lavora con noi.

