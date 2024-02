Con un messaggio abbastanza corposo l’INPS fornisce il calendario di accredito dell’assegno inclusione sulla carta posseduta da chi, avendone fatto domanda, è destinatario del nuovo sussidio. Un sussidio che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il reddito di cittadinanza.

La domanda assegno inclusione, ricordiamo, può presentarsi (dagli aventi i requisiti) a partire dal 18 dicembre 2023. La si può fare direttamente online da sito INPS o anche rivolgendosi a Patronati e CAF.

È pagato sulla carta inclusione per 18 mensilità, rinnovabili per altre 12 (previa sospensione per un mese).

il primo pagamento è fatto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD

i pagamenti successivi, sono fatti dal giorno 27 del mese di competenza.

La decorrenza di pagamento dipende dalla data di presentazione della domanda e della successiva sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (c.d. PAD). In dettaglio, regola generale dice che:

I primi a ricevere l’assegno inclusione

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024 c’è stata una deroga alla regola appena esposta in premessa. Infatti, dal giorno 26 gennaio 2024 sono stati disposti i pagamenti dell’assegno inclusione a coloro che hanno fatto domanda entro il 7 gennaio 2024 e che hanno sottoscritto il PAD entro la stessa predetta data.

Per coloro che, hanno presentato richiesta nel periodo dal 7 gennaio 2024 – 31 gennaio 2024, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio è stata disposta dal giorno 15 febbraio 2024. Successivamente dal 27 febbraio (ossia oggi) è pagata la mensilità di competenza del mese di febbraio.

Il calendario INPS

Il pagamento assegno inclusione, ora continuerà per i predetti soggetti secondo regola ordinaria. Quindi, per i mesi successivi, l’accredito ci sarà:

martedì 27 febbraio 2024

mercoledì 27 marzo 2024

venerdì 26 aprile 2024

martedì 28 maggio 2024

giovedì 27 giugno 2024

sabato 27 luglio 2024

così via ogni 27 del mese.

Nel nuovo messaggio INPS calendario di pagamento assegno inclusione, l’istituto ricorda anche che per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, il pagamento del sussidio tiene conto dell’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2023.

Assegno inclusione, i primi pagamento per domanda in corso di anno

A partire, invece, dal mese di marzo 2024 verrà preso a riferimento l’ISEE 2024. Laddove, l’ISEE non venisse rinnovato per tempo la domanda assegno inclusione verrà messa nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità del nuovo ISEE. Lo sblocco ci sarà non appena per l’INPS sarà disponibile l’ISEE rinnovato dal richiedete. In tal caso verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”.

Per coloro che fanno domanda entro il mese di febbraio 2024, con PAD sottoscritto entro lo stesso mese, la disponibilità della carta con il primo accredito ci sarà dal 15 marzo 2024; per coloro che faranno domanda assegno inclusione a marzo con PAD sottoscritto entro marzo stesso, la carta di inclusione con il primo accredito ci sarà dal 16 aprile 2024 (il 15 è domenica); e così via secondo regola ordinaria

Quindi, ad esempio, chi farà domanda a marzo 2024, con sottoscrizione del PAD a marzo stesso, riceverà il primo pagamento dal 16 aprile 2024 (in tale occasione sarà pagata la mensilità di marzo) e poi il 27 aprile riceverà il pagamento della mensilità di aprile, il 27 maggio la mensilità di maggio e via seguendo.

