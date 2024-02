Chi ha già ritirato la carta inclusione la sta utilizzando per acquistare beni e pagare servizi previsti dalla normativa. La carta, ricordiamo, è emessa da Postepay e su di essa l’INPS accredita, mensilmente, il nuovo assegno di inclusione. La misura di sostegno alle famiglie che, dal 1° gennaio 2024, sostituisce il reddito di cittadinanza.

L’assegno spetta, dietro apposita domanda e nel rispetto dei requisiti richiesti, per 18 mensilità continuative rinnovabili, previa sospensione per un mese, per ulteriori 12. Le domande, si fanno dal 18 dicembre 2023 all’INPS o al patronato e dal 2024 anche dai CAF.

Ok al contante

La distribuzione della carta inclusione (carta ADI), dunque, è gestita da Poste. Al momento del ritiro si trova già ricaricato l’importo spettante del sussidio. Può darsi che siano distribuite più carte per lo stesso nucleo familiare (una per ogni componente). L’utilizzo è limitato solo a determinati beni e servizi.

Si possono acquistare beni di prima necessità. È possibile altresì pagare le utenze (gas, luce, ecc.), predisporre un bonifico o postagiro mensili per pagare l’affitto di casa e predisporre un bonifico mensile per pagare l’eventuale rata del mutuo della casa.

In merito alla possibilità di prelevare in contanti ciò è ammesso. E’, tuttavia, fissato un limite mensile. Chi è single può prelevare al massimo 100 euro mensili. Tale importo può aumentare, in funzione della c.d. scala di equivalenza, nel caso di nuclei familiari composti da più un soggetto.

Saldo carta inclusione, come e dove verificarlo

La carta inclusione funziona come una normale carta elettronica. Quindi, è dotata di codice PIN che deve essere digitato quando l’operazione lo richiede. Ad esempio, allo sportello ATM per il prelievo in contanti oppure quando si fanno acquisti di importo superiore a 50 euro.

In qualsiasi momento il titolare può verificare il saldo disponibile e la lista movimento. Ciò può essere fatto mediante una delle seguenti modalità:

presso gli ATM Postamat

tramite il servizio di lettura telefonica disponibile al numero verde 800.666.888 gratuito da telefono fisso dall’Italia e il numero +39.06.4526.6888 da telefono cellulare e dall’estero (il costo della chiamata da telefono cellulare e dall’estero è determinato in base al piano tariffario dell’operatore)

tramite sportello in Ufficio Postale.

Il titolare deve anche ricordare che, in caso di smarrimento carta inclusione deve immediatamente chiederne il blocco e fare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

Riassumendo

la carta inclusione quando si ritira in Posta ha già disponibile l’importo ricaricato

l’accredito del reddito di inclusione è mensile (18 mesi rinnovabili per altri 12, previa sospensione per un mese)

in qualsiasi momento il titolare può verificare il saldo disponibile e la lista movimenti

trovi qui il decreto su utilizzo carta inclusione.

Solo dopo potrà chiedere una nuova carta e il residuo della vecchia sarà trasferito sulla nuova.