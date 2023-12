Si susseguono le richieste di chiarimento sulla nuova misura si sostegno alle famiglie che dal 1° gennaio 2024 sostituirà in via definitiva il reddito di cittadinanza. Ci riferiamo all’assegno di inclusione, che rispetto al precedente, si differenzia sotto alcuni aspetti pur se molti requisiti restano gli stessi.

Anche per l’assegno inclusione sono necessari requisiti di residenza, di cittadinanza e soggiorno, oltre a quelli reddituali. Anche per l’assegno di inclusione è necessario fare domanda. Una domanda che è possibile già dal 18 dicembre 2023 (online all’INPS o rivolgendosi a patronati).

Nel nucleo familiare soggetti svantaggiati

L’assegno di inclusione è stato previsto con il decreto-legge 48/2023 e disciplinato con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023. È una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a nuclei familiari con almeno un componente che rientri tra le seguenti categorie di soggetti:

disabile (allegato 3 al DPCM 159/2013);

minorenne;

con almeno 60 anni di età;

in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ma chi sono le persone in condizioni di svantaggio? Ossia quelle di cui al punto ultimo del citato elenco?

Assegno inclusione, chi sono i soggetti svantaggiati

Chi siano le persone in condizioni di svantaggio ai fini dell’assegno di inclusione lo ha spiegato il Ministero del Lavoro nel corso dell’ultimo webinar dedicato alla nuova misura di sussidio in commento. In tale sede, il Ministero ha spiegato che sono da considerarsi tali, fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie: