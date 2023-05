Arriva il bonus luce e gas rafforzato, ecco per chi e da quando

Le famiglie italiane (anche se non tutte) possono contare, da qui a fine 2023, su un bonus luce e gas rafforzato. Il decreto bollette, come convertito in legge, innalza la soglia ISEE per accedervi. La innalza ma non indiscriminatamente.

Questo bonus luce e gas rafforzato, infatti, viene stabilito solo per le c.d. famiglie numerose, dove il penso delle bollette è maggiormente sentito.

Il bonus a cui facciamo riferimento è quello per disagio economico. Si tratta di un contributo (nella forma dello sconto in bolletta) riconosciuto a quelle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economia. Una difficolta economia che viene misurata in base al valore ISEE del nucleo familiare medesimo.

Come avere lo sconto in bolletta

Per avere il bonus luce e gas non è necessario presentare alcuna domanda. Il contributo sarà applicato in automatico nella bolletta. Basta avere l’ISEE in corso di validità che rispetta le soglie ISEE previste (vedi paragrafo successivo).

E’ altresì necessario che la fornitura diretta elettrica sia:

per uso domestico (ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare)

(ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) attiva (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità).

Per verificare se in bolletta è stato applicato il beneficio, bisogna verificare se c’è la voce “Bonus sociale”.

Si rafforza il bonus luce e gas famiglie numerose

Attualmente, regola dice che per aver diritto al bonus luce e gas per disagio economico, l’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 15.000 euro.

Se però trattasi di famiglie c.d. numerose, il legislatore fissa l’ISEE a 20.000 euro. Il decreto bollette (decreto-legge n. 34 del 2023) interviene proprio su questa categoria di nuclei familiari, innalzando la soglia ISEE a 30.000 euro.

In particolare, il decreto, nella sua versione di legge, stabilisce che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, hanno diritto al bonus luce e gas le famiglie numerose con ISEE non superiore a 30.000 euro. Ricordiamo che per famiglie numerose si intendono quelle in cui sono presenti almeno 4 figli a carico.

Resta ferma a 15.000 euro la soglia ISEE per le famiglie NON numerose.

Riassumendo…