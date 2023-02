“Un buon numero di giovani si accorgono a ventidue anni di sapere praticamente tutto quello che c’è da sapere e vogliono che gli altri sappiano che essi lo sanno. Quando raggiungono i trentadue anni, si accorgono di avere ancora due o tre cosette da imparare; a quarantadue si gettano a capofitto a imparare“, affermava Robert Baden – Powell.

Parole che sottolineano come non vi sia un’età prestabilita per formarsi. Ogni momento, d’altronde, è buono per apprendere e ampliare le proprie conoscenze. Quest’ultime utili in diversi ambiti, compresi sia quello personale che professionale. Proprio soffermandosi sul mondo del lavoro giungono importanti novità da parte del Governo Meloni.

Grazie alla Legge di Bilancio 2023, infatti, sono ora presenti modifiche per il reddito di cittadinanza. Tra queste si annovera l’obbligo di frequentare un corso di formazione, pena la perdita del sussidio targato Movimento 5 Stelle. Ma quando inizieranno questi corsi? Ecco le ultime notizie in merito.

Manovra 2023, gli obblighi dei percettori

Il reddito di cittadinanza verrà erogato nel corso del 2023 per un periodo pari a massimo sette mesi ai cosiddetti occupabili. Si tratta di coloro con un’età compresa tra 18 anni e 59 anni in grado di lavorare. Il tutto a patto che i percettori in questione frequentino un corso di formazione o riqualificazione professionale pari ad almeno sei mesi. In caso contrario il sussidio non verrà più riconosciuto. Ma quando partiranno i tanto attesi corsi di formazione?

Al via i corsi di formazione per chi prende il reddito di cittadinanza: chi deve seguirli

Proprio negli ultimi giorni ben 198 mila percettori del reddito di cittadinanza, considerati occupabili nell’ambito del Programma Garanzia Occupazione Lavoro, ovvero GOL, risultano in carico ai centri per l’impiego.

Questo al fine di poter essere inseriti e guidati in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro e ampliamento delle competenze. Entrando nei dettagli, il ministero del Lavoro ha reso noto che a breve bentargato Movimento 5 Stelle potranno intraprendere un percorso formativo.

Ma non solo, sempre stando a quanto si evince dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: