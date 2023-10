Un’importante novità arriva dalla manovra di bilancio 2024 per le partite IVA. La possibilità di rinviare a gennaio il pagamento del secondo o unico acconto imposte sul reddito. E ciò già a partire da quello in scadenza a novembre 2023.

Lo ha annunciato il premier Meloni in conferenza stampa di presentazione della finanziaria approvata nella giornata del 16 ottobre 2023.

La misura darà una boccata di ossigeno a qualcuno ma non a tutti. Si tratta di una novità assoluta visto che non è stata mai consentita la ratizzazione del secondo acconto.

Cosa, invece, prevista per il saldo e primo acconto.

Andiamo con ordine.

Acconto novembre: scadenze ordinarie

Per color che hanno fatto la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) con il 730 senza sostituto d’imposta (scadenza 2 ottobre 2023) e per coloro che la faranno con il Modello Redditi Persone fisiche (30 novembre 2023), il versamento delle imposte sul reddito ha visto e vede le seguenti scadenze ordinarie:

30 giugno 2023 , per il pagamento del saldo 2022 e primo acconto 2023

, per il pagamento del saldo 2022 e primo acconto 2023 30 novembre 2023, per il pagamento del secondo o unico acconto 2023.

Il saldo 2022 e primo acconto 2023 si potevano pagare anche entro i 30 giorni successivi, applicando una maggiorazione dello 0,40%. Quindi, entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio era domenica).

Prevista, come sempre, la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto, al massimo fino a novembre. Non prevista, invece, la possibilità di rateizzazione del secondo o unico acconto.

La proroga del saldo e primo acconto

Successivamente è arrivata la proroga imposte sul reddito per il saldo 2022 e primo acconto 2023. Una proroga stabilita dal decreto-legge n. 51 del 2023 non per tutti, ma solo per:

coloro che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità)

contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA

contribuenti i regime forfettario e di vantaggio

altre partite IVA che non applicano gli ISA in quanto soggette a cause di esclusione.

Per questi soggetti, il saldo 2022 e primo acconto 2023, hanno avuto scadenza 20 luglio 2023 ovvero 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

Fermo restando il secondo o unico acconto entro il 30 novembre 2023 e fermo restando

la possibilità di pagare a rate (al massimo fino a novembre) il saldo e primo acconto

(al massimo fino a novembre) il e la NON possibilità di pagare a rate il secondo o unico acconto.

Acconto novembre, si può rateizzare e rimandare a gennaio

La legge di bilancio 2024, introduce adesso la possibilità di versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi, già a partire da quello in scadenza il 30 novembre 2023:

in unica soluzione entro il 16 gennaio dell’anno successivo (quindi entro il 16 gennaio 2024) senza interessi

entro il (quindi entro il 16 gennaio 2024) senza interessi oppure dilazionandolo fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese e applicazione degli interessi, a partire dalla seconda rata.

La chance non è per tutti. È riservata, almeno per adesso, alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che per il periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Inoltre, la novità non tocca i contributi previdenziali.

