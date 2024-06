Oggi scade l’acconto IMU 2024. L’acconto è pari al 50% dell’IMU pagata lo scorso anno. C’è anche la possibilità di versare tutto entro oggi ossia 1° e 2° rata per poi rimandare al prossimo 16 dicembre l’eventuale conguaglio da pagare in base alle successive aliquote pubblicate dal Comune. Se le aliquote non verrano pubblicate nei termini di legge, il contribuente pagherà la stessa IMU versata per l’anno precedente. Infatti, si prenderanno a riferimento le aliquote 2023.

Detto ciò, visto che oggi è l’ultimo giorno per effettuare il versamento, vediamo quali sono le modalità di pagamento, distinguendo anche tra privati e titolari di partita iva.

Acconto IMU. La scadenza del 17 giugno

Nel calcolo del pagamento dell’acconto IMU entro il 17 giugno il contribuente deve considerare precise regole.

Infatti, il versamento deve essere effettuato applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il contribuente può versare entro oggi tutto il dovuto per l’intero anno 2024. Salvo però conguaglio al 16 dicembre, sulla base delle nuove aliquote adottate dal Comune nei termini di legge.

Nel calcolo dell’importo da versare si deve tenere conto che (vedi circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF):

l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;

nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto è computato per intero.

Il mese deve essere così computato: mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Acconto IMU 2024. Versamento entro oggi, i metodi pagamento

Fatta tale necessaria premessa veniamo ai metodi di pagamento.

Il pagamento dell’acconto IMU 2024 può essere effettuato:

con l’ F24 ;

; con il bollettino postale ;

; con bonifico bancario.

Il bollettino può essere utilizzato solo dai non titolari di partita Iva sempre se non si vogliono portare eventuali crediti in compensazione. Così ad esempio se il contribuente vuole utilizzare in compensazione un credito Irpef che risulta dal suo 730 dovrà presentare l’F24 indicando gli apposito codici tributo. La presentazione dovrà avvenire tramite i servizi telematici del Fisco. Dunque niente home banking.

I principali codici tributo da indicare in F24 sono i seguenti:

3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità di tipo strumentale)

3914: IMU terreni agricoli

3916: IMU aree fabbricabili

3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille

3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille;

ecc.

Versamento tramite bonifico bancario o bollettino postale

Come detto le alternative all’F24 sono il bollettino postale o il versamento bancario.

Infatti, le Poste su richiesta del Comune possono predisporre i bollettini prestampati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi del debitore.

Attenzione, il pagamento tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Serviranno tanto bollettini quanti sono i Comuni in cui sono ubicati gli immobili per i quali è dovuto il tributo.

Infine, il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario. Ciò vale solo per i cittadini residenti all’estero. Servirà l’IBAN del Comune. Se il pagamento riguarda la quota destinata allo Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10), il versamento dovrà essere effettuato:

con bonifico bancario,

a favore della Banca d’Italia,

utilizzando le seguenti coordinate IT 02G0 1000 03245 348006108000; Codice BIC: BITAITRRENT

A ogni modo, ci sono delle soluzioni se non si hanno i soldi per pagare l’acconto IMU entro oggi.

Riassumendo…