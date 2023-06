Acconto IMU 2023, come pagare la sanzione con il bollettino di c/c

Il tempo per pagare l’acconto IMU 2023 ormai è passato. Per chi ha saltato la scadenza del 16 giugno scorso o per chi, entro quella data, ha pagato un importo insufficiente, è tempo di rimediare.

Un rimedio che può essere spontaneo. Senza, quindi, aspettare che il fisco se ne accorga. E se ci si mette in regole di propria volontà, il fisco stesso premia il contribuente. Lo premia con una sanzione ridotta rispetto a quella piena (che può essere del 15% o 30%).

Bisogna, quindi, ravvedersi. Fare il ravvedimento operoso. E ciò significa pagare, l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.

Attenzione, però. Più si aspetta a mettersi in regola più aumenta la sanzione (seppur ridotta) e gli interessi.

Trovi qui un vademecum completo sul ravvedimento acconto IMU 2023.

Come si paga l’IMU

Il versamento dell’IMU è fatto con Modello F24. I titolari di partita IVA devono presentare l’F24 esclusivamente in modalità telematica, senza poter in nessun caso fare l’F24 cartaceo in banca o posta.

I NON titolari di partita IVA possono utilizzare il Modello F24 telematico o anche cartaceo. Il cartaceo però è ammesso solo nel caso in cui non si devono utilizzare crediti in compensazione. Questi, sempre che non ci siano crediti da compensare, possono pagare l’IMU anche con bollettino di c/c postale.

Ravvedimento acconto IMU 2023 con bollettino di c/c

Quando si paga l’IMU bisogna indicare nel modello di pagamento il codice tributo previsto a seconda del tipo di immobile oggetto d’imposta. In particolare questi i codici tributo IMU attualmente esistenti:

3912 – Abitazione principale e relative pertinenze

3914 – Terreni

3916 – Aree fabbricabili

3918 – Altri fabbricati

3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO

3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE.

Non sono previsti specifici codici tributo per sanzione e interessi da ravvedimento operoso. Pertanto, questi vanno indicati con gli stessi codici tributo di cui sopra. Quindi, sanzione e interessi sono sommati all’imposta e versati con lo stesso codice.

Quando si paga il ravvedimento acconto IMU 2023 con bollettino di conto corrente, pertanto si riporta una causale di questo tipo:

Ravvedimento acconto IMU 2023 – codice tributo 3912- codice comune B963 – numero immobili 2

L’importo da pagare sarà dato dalla somma degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzione e interessi.

