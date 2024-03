Da ieri, 18 marzo 2024, è disponibile la CU 2024 dell’INAIL. Si tratta dell’ex CUD che certifica i compensi erogati e le ritenute operate nell’anno d’imposta 2023 dall’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. I soggetti interessati ad entrare in possesso del documento sono:

i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. Per loro nel modello sono riportati le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nel 2023

lavoratori del settore navigazione, per i quali sono riportate anche le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate.

ex dipendenti INAIL e i loro superstiti, per i quali la certificazione riporta gli emolumenti del trattamento di pensione riferiti al 2023.

Il documento scaricabile dal 18 marzo

Ricordiamo che, la Certificazione Unica 2024 (anno d’imposta 2023) deve essere consegnata dai sostituti d’imposta ai propri lavoratore/collaboratori.

Anche l’INPS e l’INAIL la rilasciano. E la rilasciano non solo ai propri dipendenti/collaboratori, ma anche a coloro che beneficiano di prestazioni da loro pagate. Ad esempio, l’INPS deve rilasciare la CU 2024 ai pensionati, ai percettori di NASPI, ecc.

La consegna deve essere fatta entro il 16 marzo di ciascun anno. Per la CU 2024, essendo caduto il 16 marzo di sabato, il termine è slittato al giorno 18.

Per le amministrazioni pubbliche, tra cui anche l’INAIL, la consegna della CU non avviene in modo diretto. Viene messa a disposizione del contribuente in modalità online in apposita area da dove è possibile scaricarla. E tale messa a disposizione doveva, comunque, avvenire entro il 18 marzo 2024.

CU 2024 INAIL, dove si trova online

La CU 2024 dell’INAIL, se non già fatto, è scaricabile telematicamente (dal 18 marzo) secondo le istruzioni indicate dall’istituto stesso, ossia:

I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale , possono recuperare il modello: Dal portale Inail > Servizi online Tramite i Caf convenzionati Attraverso il Contact center Inail (numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00)

o , possono recuperare il modello: Lavoratori settore navigazione Dal portale Inail > Servizi online, per le CU dal 2015 Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione. Tramite i Caf convenzionati Attraverso il Contact center Inail (numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00)

Ex dipendenti Inail e i loro superstiti , titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino. In tal caso si paga un contributo di 13 euro per il costo di spedizione.

Solo laddove non si riesce a recuperare la CU 2024 INAIL ci si potrà rivolgere direttamente ad una delle sedi territoriali dell’istituto.

Riassumendo