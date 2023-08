730 precompilato, quali conseguenze in caso di omissione di un reddito? E’ meglio pensarci bene

In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sul 730 precompilato. Un contribuente (anonimo) ci ha fatto presente di voler presentare il 730 precompilato. Lo scorso anno, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente, ha fatto una prestazione di lavoro autonomo occasionale per un importo pari a 5.800 euro. La prestazione è stata effettuata verso un contribuente, imprenditore in regime forfettario. Detto ciò, accedendo alla propria precompilata, il contribuente si è accorto che non è presente la certificazione unica (giustamente aggiungiamo noi). In sostanza il suddetto reddito non è stato considerato.

Da qui, il contribunete ci ha chiesto quali sono le conseguenze a cui potrebbe andare incontro non indicando il reddito in questione.

Il 730 precompilato. Quali dati sono inseriti?

Prima di dare una risposta al nostro lettore, vediamo quali sono i dati reddituali e di spesa che l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Ebbene, sono inseriti nella dichiarazione precompilata:

i dati reddituali indicati nelle certificazioni uniche (si pensi ad esempio al reddito da lavoro dipendente);

(si pensi ad esempio al reddito da lavoro dipendente); i dati sui familiari a carico;

il reddito dei terreni e dei fabbricati;

altri redditi;

oneri e spese sostenute nel corso del periodo d’imposta;

oneri da ripartire in più anni ( ad esempio le spese di ristrutturazione);

acconti, ritenute, eccedenze, ecc;

crediti d’imposta;

ecc.

Sulle spese, l’Agenzia delle entrate provvede a caricare i dati relativi a: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia; spese sanitarie e relativi rimborsi; spese veterinarie; ecc.

730 precompilato, quali conseguenze in caso di reddito omesso?

Fatta tale ricotruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Laddove il contribuente omette di indicare un reddito nella dichiarazione, trascorsi 90 gg dal termine di presentazione della stessa, potrebbe essere assoggettato alla sanzione per infedele dichiarazione.

Infatti, come da circolare n°42/E 2016,

successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato (circolare 42/E 2016).

La sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Circa i redditi da lavoro autonomo occasionale, c’è da dire che on la Legge di bilancio 2022, la detrazione per “tipologia di reddito” è aumentata da 1.104 euro a 1.265 . Di conseguenza, per i contribuenti in questione, la no tax area sale da 4.800 euro 5.500. La novità riguarda anche i redditi di impresa e i redditi da lavoro autonomo abituale. L’importo di 1265 corrisponde all’Irpef teoricamente dovuta per i redditi fino a tale importo di 5.500 euro (5500*23%).

In base a quanto detto fin qui, l’eccedenza rispetto a 5.500 è soggetta a tassazione.

A ogni modo, al di là degli aspetti sanzionatori e della no tax area, al contribuente conviene sempre indicare il reddito in dichiarazione in quanto può recuperare le ritenute del 20% subite nella ricevuta fiscale rilasciata al committente. Il reddito da lavoro autonomo occasionale potrà essere indicato nel quadro D del 730, rigo D5 codice 2.

Riassumendo…