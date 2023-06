730, non sempre vale il principio di cassa

Per le persone fisiche senza partita IVA che fanno la dichiarazione dei redditi con il 730 o Modello Redditi, vale il c.d. principio di cassa.

C’è solo un caso in cui non si applica, o meglio si applica il c.d. principio di cassa “allargato”. Ma cosa significa questa espressione?

In primis ricordiamo quali sono le scadenze per la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). Al riguardo:

il Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) deve essere presentato entro il 2 ottobre 2023 (in realtà la scadenza sarebbe il 30 settembre, che però è sabato)

(anno d’imposta 2022) deve essere presentato entro il (in realtà la scadenza sarebbe il 30 settembre, che però è sabato) il Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (anno d’imposta 2022) scade il 30 novembre 2023.

Cosa si indica nella dichiarazione dei redditi

Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente denuncia al fisco i redditi conseguiti nell’anno d’imposta di riferimento. Quindi, ad esempio:

redditi da lavoro dipendente e assimilati

redditi di pensione

redditi da fabbricati (inclusi quelli da locazione)

ecc.

In dichiarazione, inoltre, il contribuente può detrarre/dedurre spese sostenute per se e per i propri familiari a carico.

Ci riferiamo, ad esempio, alle spese sanitarie, alle spese per attività sportive dei figli , agli interessi del muto per l’abitazione principale, ecc.

Quello che vale è il principio di cassa. Questo significa che il contribuente deve dichiarare i redditi “entrati” nelle proprie tasche nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione e deve detrarre/dedurre le spese “pagate” nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione. Quindi, nel 730/2023 da presentare quest’anno, deve indicare i redditi e le spese rispettivamente “incassati” e “pagate” nel 2022. Per contro, un reddito incassato nel 2023 e una spesa pagata nel 2023 devono indicarsi nel 730/2024 (anno d’imposta 2023).

Quando si applica il principio di cassa allargato

C’è un solo caso in cui il principio di cassa diventa “allargato”.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Lo prevede il comma 1 art. 51 del TUIR , ai sensi del quale:

Pertanto, lo stipendio di dicembre 2022 pagato al dipendente dopo il 31 dicembre 2022 ma entro il 12 gennaio 2023 rappresenta, per il dipendente reddito 2022 e come tale andrà indicato nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e NON nel 730/2024 (anno d’imposta 2023).

Tale principio di cassa allargato vale anche per i redditi assimilati a quelli d lavoro dipendente. Non si applica, invece, ai redditi di lavoro autonomo (Circolare n. 54/E del 2002).

Riassumendo…