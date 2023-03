Al via dal 16 marzo le richieste per la Certificazione Unica 2023: tutti i modi per richiederla all’INPS

“Da dove viene questo bisogno, quest’ansia di risolvere i grandi misteri della vita? Quando anche la più semplice delle domande non ha risposta. Perché esistiamo? Che cos’è l’anima? Perché sogniamo? Forse sarebbe più comodo fare finta di niente, voltarsi dall’altra parte. Ma non è nella natura umana. Non è per questo che siamo qui”, afferma Milo Ventimiglia nei panni di Peter Petrelli nella serie televisiva Heroes.

Tanti, d'altronde, sono i dubbi che risuonano nella nostra testa e a cui cerchiamo di fornire una risposta. Non si tratta solo dei grandi quesiti sul senso della vita, ma anche delle piccole problematiche quotidiane. In particolare tra le questioni che finiscono per destare preoccupazione si annoverano, ad esempio, i vari adempimenti burocratici. Ne è una chiaro esempio la Certificazione Unica che potrà essere richiesta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale soltanto seguendo determinate modalità e canali. Ecco come fare.

Certificazione Unica 2023: cos’è e a cosa serve

La certificazione Unica 2023, inerente l’anno d’imposta 2022, è un modello attraverso cui il datore di lavoro certifica al dipendente gli importi dei compensi erogati e delle trattenute applicate nell’anno di riferimento.

Al via dal 16 marzo le richieste per la CU 2023: tutti i modi per richiederla all’INPS

Il titolare dell’azienda deve consegnare tale certificato al dipendente e inviarlo allo stesso tempo all’Agenzia delle Entrate. Tali operazione devono essere svolte, in genere, entro il 16 marzo.

Una volta che il datore avrà consegnato e inviato la Certificazione Unica 2023, i soggetti interessati potranno farne apposita richiesta. A tal proposito, come si legge sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

“L’INPS dal prossimo 16 marzo 2023 metterà a disposizione la Certificazione Unica (CU) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Gli utenti, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” sul portale dell’Istituto, potranno visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU/2023 da utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi. Se si utilizza l’App Mobile, con le credenziali personali, il servizio al quale accedere per scaricare la CU/2023 è “Certificazione Unica”. I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2023 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione””.

In alternativa i soggetti interessati potranno richiedere la Certificazione Unica 2023 semplicemente rivolgendosi ad un intermediario autorizzato, come ad esempio Caf, patronato o professionista abilitato. Sempre in base a quanto riportato sul sito dell’istituto di previdenza, inoltre, è possibile ottenere la CU 2023 semplicemente presentando apposita richiesta tramite PEC all’indirizzo “[email protected]“.

A tal fine è necessario avere l’accortezza di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Inps provvederà in seguito a inviare la Certificazione Unica all’indirizzo mail utilizzato per richiedere tale documento.