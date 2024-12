Fino a 60 Rate per i Debiti INPS e INAIL: rivoluzione 2025 con il DDL lavoro

Con l’entrata in vigore del DDL Lavoro, in collegamento alla Legge di Bilancio 2025, si prospetta una vera rivoluzione nella gestione della rateizzazione dei debiti INPS e contributivi. Dal 1° gennaio 2025, le nuove disposizioni consentiranno una maggiore flessibilità per il pagamento delle somme dovute, con l’obiettivo di agevolare aziende, lavoratori autonomi e professionisti in difficoltà finanziaria.

Il cambiamento principale introdotto dal DDL riguarda l’estensione del numero massimo di rate mensili. Se fino al 31 dicembre 2024 era possibile richiedere una rateizzazione fino a 24 rate, le nuove regole permetteranno di dilazionare i pagamenti fino a 60 rate mensili.

Rateizzo debiti INPS e INAIL: le regole attuali

Questa nuova disciplina riguarda i debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione, garantendo maggiore autonomia all’ente creditore.

Secondo le disposizioni in vigore fino al 2024, la rateizzazione dei debiti INPS, a differenza ad esempio della ratizzazione cartelle fino a 120 rate, è consentita per un massimo di 24 rate, salvo specifiche eccezioni che consentono un’estensione a 36 rate. Tale prolungamento deve essere approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è concesso solo in presenza di precise condizioni.

Ecco i principali casi in cui è possibile richiedere una proroga fino a 36 rate:

Eventi naturali straordinari come calamità naturali;

Procedure concorsuali che impattano sulla capacità finanziaria dell’impresa;

Ritardi nell’incasso di crediti verso Stato, Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni;

Ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;

Situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione;

Trasmissione dei debiti contributivi agli eredi;

Contesti socio-economici, territoriali o settoriali particolarmente difficili.

Estensione Straordinaria fino a 60 Rate

Oltre alla proroga fino a 36 rate, le attuali disposizioni prevedono la possibilità di ottenere un ulteriore ampliamento del piano di pagamento fino a 60 rate mensili. Questa opzione deve essere autorizzata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze solo in presenza di situazioni eccezionali, come:

Incertezza oggettiva sull’obbligo contributivo, ad esempio in caso di contenziosi ancora in corso;

Comportamenti dolosi di terzi, che abbiano causato difficoltà finanziarie al contribuente.

Debiti INPS e INAIL: dal 2025 fino a 60 rate come regola ordinaria

L’ampliamento a 60 rate come regola ordinaria prevista dal DDL lavoro per rateizzare i debiti INPS e INAIL, dal 1° gennaio 2025 punta a rendere meno gravosi gli adempimenti per i contribuenti in difficoltà economica.

Aziende con dipendenti del settore pubblico e privato;

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, tra cui artigiani, commercianti e agricoltori;

Professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Le nuove norme saranno applicabili ai seguenti soggetti:

Si attendono ora le istruzioni operative che arriveranno certamente con una circolare INPS d prossima emanazione.

Riassumendo