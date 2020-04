Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

E’ possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia?

Con “Trading sulle Notizie” non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull’ingresso in posizione, o ad essere buttato fuori dal trade dopo pochi secondi (queste operatività funzionano bene solo “sulla carta”, ma nel mondo reale il solo risultato che otterrei, sarà quello di perdere soldi).

Intendo, piuttosto, indagare se esista una tendenza sistematica nei prezzi che sia possibile intercettare e sfruttare, comprando, ad esempio, alcune ore prima del rilascio, e dopo un’ora dal rilascio girarsi short per poi chiudere a fine giornata… avrai sentito parlare del detto “buy the rumors, sell the news“: ecco, qualcosa del genere.

La notizia, per poter essere sfruttabile, deve essere “calendarizzata” (=pianificata). Ho analizzato questi 4 momenti, che si ripetono con una frequenza accettabile, per poterci scrivere sopra un trading system che abbia un minimo di significatività:

Federal Open Market Committee (FOMC) European Central Bank Meeting (ECB) Non Farm Payroll (NFPR) Crops Production (USDA)

…vediamo se, effettivamente, in concomitanza del rilascio di queste notizie, è possibile tirare fuori qualche strategia interessate.

Federal Open Market Committee (FOMC)

La FED ricalca appieno quel vecchio detto “buy the rumors, sell the news” e su tutti i Futures su Indici USA otteniamo risultati notevoli, in termini di affidabilità, anche sul lato Short che, notoriamente, non è proprio il lato più semplice quando si opera sui mercati azionari. Questa è l’equity prodotta sul Mini S&P500 Futures.



Figura 1: Equity line ottenuta sul mini SP500 futures in concomitanza del rilascio delle decisioni sui tassi d’interesse del FOMC

(tutti i risultati sono ottenuti con 1 contratto futures; non sono stati inclusi costi di transazione, ma gli average trade ottenuti su queste strategie, nonostante restino in posizione poche ore, sono tutti capienti, come si può osservare nel tabella con le metriche dettagliate riportata poco più in basso).

La stessa strategia può essere utilizzata anche sul Future EUR, e senza particolari accorgimenti produce già un risultato interessante, che potrebbe valere la pena sviluppare (è l’equity qui sotto).

Figura 2: Equity line ottenuta sul future sull’Euro in concomitanza del rilascio delle decisioni sui tassi d’interesse del FOMC

…ma su EUR, magari, potremmo analizzare la presenza di Bias sullla decisione sui tassi della Banca Centrale Europea:

European Central Bank Meeting (ECB)

Anche in questo caso, il risultato è estremamente interessante: non abbiamo a disposizione una serie storica delle riunioni antecedente al 2006 (con la FED invece potevamo andare indietro fino al 2000) ma davanti alla semplicità della strategia, queste 300 operazioni dovrebbero bastare.

Figura 3: Equity line ottenuta sul future sull’Euro in concomitanza del rilascio delle decisioni sui tassi d’interesse della FED

(anche in questo caso, scorrendo poco più in basso, è possibile analizzare le metriche del trading system)

Non Farm Payroll (NFPR)

Ma le riunioni delle Banche Centrali non sono l’unico momento che può offrirci qualche opportunità di lavoro: questo è il comportamento del future Mini Dow Jones (ma avrei potuto prendere uno qualunque dei Future USA) prima e dopo il rilascio del Non Farm PayRoll (il dato sul lavoro americano).

Figura 3: Equity line ottenuta sul mini Dow Jones Future in concomitanza del rilascio dei Non Farm Payrolls Americani

Ed ecco le metriche dettagliate di ognuno di questi 3 Trading Systems (che sono interessanti se si pensa che si tratta di strategie piuttosto semplici e che stanno in posizione poche ore).

Figura 4: metriche dei tre precedenti trading systems

Crops Production (USDA)

Anche le Commodities Agricole hanno un loro calendario di uscite di dati da parte del dipartimento dell’agricoltura americano (U.

S.D.A.): qui ho considerato il dato sul Crop Production, per codificare una strategia molto semplice sul

Figura 5: Equity line ottenuta sul Wheat Future in concomitanza del rilascio dei dati sui raccolti USA

Lo storico a disposizione parte dal 2008 e ho individuato soltanto 57 operazioni, pertanto ho applicato la stessa strategia anche sulle altre Commodities Agricole con i risultati che potete esaminare qui sotto, in questa tabella:

Figura 6: metriche ottenute applicando il trading system sugli agricoli americani (Frumeto W, Soia S, Mais C, Farina di Soia SM, Olio di semi di soia BO)

Queste non sono le uniche News di cui abbiamo a disposizione un calendario: sul rilascio del dato settimanale delle scorte di Petrolio e Gas Naturale, ad esempio, è possibile costruire trading systems, così come sul rilascio, 4 volte all’anno, delle Trimestrali (EPS) da parte delle aziende quotate in America (con più di un centinaio di sottostanti su cui abbiamo lavorato e codificato strategie)

Luca Giusti è un trader sistematico su Opzioni e su Futures dal 2002. Laurea in Economia, Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale, fondatore del progetto QTLab (Quantitative Trading LAB) in Svizzera, dove sviluppa metodologie di trading quantitativo. E’ advisor di due istituzionali e collabora con una software house (Da Vinci Fintech) con cui sviluppa piattaforme di analisi di dati finanziari, di backtest di strategie in Opzioni e di analisi di Portafogli (StrategyLAB e OptionLAB). Autore del libro “Trading Meccanico”, edito da Hoepli, Socio Ordinario Professional e docente del Master SIAT, è al suo secondo mandato come membro del comitato scientifico di questa associazione. E’ il docente dei corsi di QTLab sui Trading System e sull’Operatività con le Opzioni. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al Tol EXPO di Borsa Italiana, è stato speaker al convegno internazionale IFTA 2017, relatore per TradeStation a Dubai nel 2016 su dei corsi di Trading Sistematico, e speaker in un convegno del CME Group a Londra nel 2019.