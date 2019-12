Sias incorporata in Astm, Sias verso il delisting

ASTM e SIAS hanno annunciato di aver stipulato l’atto di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM.

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 31 dicembre 2019, previo rilascio da parte della Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni relativo alle azioni ASTM che verranno emesse a servizio della Fusione e previa iscrizione dell’atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Torino.

Le operazioni effettuate da SIAS saranno imputate nel bilancio di ASTM a partire dal 1° gennaio dell’esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione e quindi – subordinatamente al verificarsi della predetta condizione – a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

Il rapporto di cambio previsto per la fusione è di n. 0,55 azioni ASTM, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione SIAS del valore nominale di €0,50.

La Fusione verrà attuata mediante l’annullamento senza concambio delle azioni SIAS che faranno capo ad ASTM alla data di efficacia della Fusione e l’annullamento delle azioni SIAS che saranno nella titolarità dei soci diversi da ASTM alla data di efficacia della Fusione e la contestuale assegnazione a questi ultimi, sulla base del rapporto di cambio, di n. 41.516.295 azioni ASTM.

Le azioni ASTM assegnate in concambio saranno quotate sul MTA e saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli. Le azioni ASTM assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti agli altri possessori di azioni ASTM in circolazione alla data dell’assegnazione.

A decorrere dalla data di efficacia entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di ASTM sarà pari a €70.257.447,50 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 140.514.895 azioni ASTM, tutte prive dell’indicazione del valore nominale.

A seguito della fusione per incorporazione le azioni di SIAS verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA.

La data di efficacia della Fusione ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione delle

azioni ASTM saranno comunicate con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di ASTM

(www.astm.it) e di SIAS (www.grupposias.it).