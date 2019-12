Sanofi acquisisce Synthorx per $2,5 mld

Giornata di acquisti nel settore delle biotecnologie.

Sanofi rende infatti noto di aver acquistato Synthorx, una società di biotecnologia in fase clinica focalizzata sul prolungamento e sul miglioramento della vita delle persone affette da cancro e disturbi autoimmuni.

Nel dettaglio l’accordo definitivo prevede che Sanofi acquisisca tutte le quote in circolazione di Synthorx per $68 per azione in contanti, corrispondente ad un valore azionario aggregato di circa $2,5 miliardi (su base completamente diluita).

L’operazione è già stata approvata all’unanimità dai Consigli di amministrazione di entrambe le società.