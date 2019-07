Prysmian: contratto da 700 milioni per Viking Link, titolo vola

Prysmian Group ha stipulato un contratto da circa 700 milioni con National Grid Viking Link Limited e Energinet per la realizzazione di Viking Link, la prima interconnessione in cavo sottomarino tra il Regno Unito e la Danimarca. In reazione alla notizia sono scattati gli acquisti, titolo vola al +4,55%.

Cosa prevede il contratto da 700 milioni

Il contratto da circa €700 milioni prevede la progettazione, produzione e installazione “chiavi in mano”

dell’interconnessione energetica più lunga al mondo: 1.250 km di cavo per l’intera tratta sottomarina e tutti i circa 135 km di cavi terrestri per la tratta nel Regno Unito, corrispondenti a 4 dei 5 lotti in gara.

“Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di supportare National Grid ed Energinet, due dei nostri maggiori clienti, nella realizzazione di un’infrastruttura strategica di questa portata, che rappresenterà un passo avanti significativo nel potenziamento dell’intera rete europea di trasmissione di energia elettrica” ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group.

L’interconnessione è ad alta tensione in corrente continua (con caco HVDC) da ± 525 kV; permetterà di scambiare fino a un massimo di 1.400 MW tra i due paesi passando per le acque inglesi, olandesi, tedesche e danesi. L’obiettivo di rendere più accessibili le fonti di energia rinnovabile e sostenibile per oltre 1,4 milioni di famiglie; pertanto si riducono i costi dell’elettricità in Gran Bretagna e si assicura assicurando una maggiore affidabilità del sistema.

“Questo progetto è un’ulteriore conferma della nostra indiscussa leadership tecnologica e di mercato. Il nostro impegno è quello di assicurare tutte le risorse necessarie a supportare i nostri clienti nella transizione verso un contesto energetico più sostenibile e smart”, ha commentato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group.

Tutti i cavi verranno prodotti nel centro d’eccellenza Prysmian di Arco Felice (Napoli). Inoltre, le operazioni offshore per l’installazione dei cavi verranno eseguite con la nuova nave posacavi all’avanguardia di Prysmian, la più performante sul mercato.

Il commissioning del progetto è previsto alla fine del 2023.