PIquadro: nel primo semestre 2019-2020 balzano i ricavi (prelim.)

Piquadro, società operante nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso il primo semestre (terminato il 30 settembre 2019) dell’esercizio 2019/2020 con fatturato consolidato in crescita del 16,9% a 77,86 milioni, rispetto ai 66,58 milioni del corrispondente periodo del 2018-2019. La società rimarca che si tratta di dati preliminari, non ancora esaminati dal Cda e non ancora oggetto di verifica da parte della Società di Revisione.

Nel dettaglio: