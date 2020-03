Partecipa anche tu alla trading competition con le Barrier di IG

Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita, con denaro virtuale sul conto demo e si opera sulle Barrier di IG.

Accedendo a questo sito potrai seguire l’andamento della gara, accedere ai video e a tantissimo materiale di approfondimento sul trading.

conto demo di IG sulle Barrier operando su indici, forex e materie prime. Scoprirai come operare con ildi IG sulle Barrier operando su indici, forex e materie prime.

La trading competition si svolgerà dal 10 al 26 marzo 2020 e la premiazione finale avverrà con uno dei trader più famosi al mondo, Larry Williams! Una leggenda del trading, che nel 1987 ha scioccato il mondo generando l’11.000% di profitti in un anno, operando in diretta su un conto con denaro reale e vincendo la competizione mondiale di trading Robbins World Cup, con una percentuale di successo mai eguagliata da altri trader.

Larry ti aspetta per un grande incontro gratuito, a conclusione della Trading Competition: una bellissima giornata didattica, dove oltre a trasmetterti la sua esperienza e view sui mercati, Larry premierà i vincitori della Trading Competition. L’evento previsto per il 28 marzo a Milano è stato posticipato e, appena definita, verrà comunicata la nuova data sul sito di IG.

Partecipa alla trading competition gratuita come trader, gareggiando davvero sulla piattaforma gratuita, o come osservatore, per capire ed imparare dai migliori trader.

Per una vera piattaforma di trading a tua disposizione, gratuitamente, per sperimentare senza limiti

Per analizzare la tua operatività: ti diciamo come stai andando, con statistiche ed informazioni dettagliate

Per confrontarti con gli altri in gara; una occasione unica per verificare le tue conoscenze

Oltre a tutti i vantaggi dell’osservatore, se parteciperai davvero alla competizione potrai provare dal vivo il trading reale, ma in modo super sicuro: il conto trading è demo, ma la piattaforma è reale! Divertimento e formazione, senza rischi. E se sarai tra i finalisti: ti aspetta Larry Williams, per premiarti di persona!