Mondo TV: Mondo TV Swiss sigla raggiunge intesa preliminare con Vooz per produrre il cartone “Goo Doil Family”

Mondo TV, mediante la controllata Mondo TV Suisse ha raggiunto un’intesa preliminare con Vooz al fine di produrre una nuova cartone animato di genere comedy basata sulla property denominata “Goo Doil Family”. La serie animata sarà costituita da 78 episodi di 7′ ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI.

L’intesa stabilisce i punti principali della collaborazione tra le parti, sia in merito alla produzione che alla distribuzione della serie: Mondo TV Suisse si occuperà della produzione della animazione, di parte della pre-produzione e della post-produzione e della distribuzione audiovisiva in Europa, Medio Oriente e Africa e della distribuzione del licensing e merchandising in SudEuropa, Russia e CIS.

Il successivo contratto più strutturato, verrà perfezionato approssimativamente entro 120 giorni, sarà oggetto di ulteriori negoziazioni e approfondimenti e sarà assoggettato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Vooz.