Mediaset: TAR rigetta istanza di Vivendi, oggi l’assemblea

Il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare depositata da Vivendi al fine di sospendere in via d’urgenza la delibera dell’Agcom che limita la quota e quindi i diritti in mano al gruppo francese in Mediaset.

Stando al pronunciamento della terza sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio, visto da Reuters, non sussistono i requisiti di estrema gravità e urgenza per la sospensione del provvedimento del garante delle comunicazioni.

Si ricorda che il ricorso era stato presentato lo scorso 2 gennaio, in opposizione alla decisione dell’AGCOM di limitare al 9,9% i diritti di voto del gruppo francese, a causa della contemporanea detenzione di partecipazioni in Telecom Italia.

La decisione, presa dal giudice monocratico, verrà tuttavia trattata in forma collegiale in camera di consiglio il 15 gennaio per stabilire se confermare o meno il provvedimento.

Oggi si svolgerà l’assemblea di Mediaset per approvare alcune modifiche allo statuto di MFE al fine di continuare con l’obiettivo di procedere alle nozze fra Mediaset e Mediaset Espana e creare un polo europeo dei media.