Leonardo: siglato accordo con BNL, CDP, Intesa Sanpaolo e UniCredit

Leonardo rende noto di aver siglato un protocollo di intesa con BNL Gruppo BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit nell’ambito del programma “LEAP2020”, con lo scopo di migliorare la sostenibilità e la performance della propria supply chain.

Quest’ultimo prevede l’analisi e la segmentazione della base fornitori, in ottica industriale e di filiera, per individuare i Key Supplier con i quali costruire partnership attraverso un modello di collaborazione basato su condivisione dei rischi ed impegno al costante miglioramento, supportato da iniziative di accelerazione della crescita.

Cassa Depositi e Prestiti e gli istituti bancari BNL Gruppo BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit

opereranno singolarmente o in sinergia tra loro (ed anche mediante rispettive società-prodotto) per promuovere tavoli operativi con Leonardo, atti a formulare e perfezionare soluzioni finanziarie da offrire ai Key Suppliers di Leonardo per il sostegno nello sviluppo delle loro attività e dei loro piani di crescita anche attraverso operazioni di M&A.