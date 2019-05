Intesa Sanpaolo: incorporata Banca Apulia

L’istituto comunica che, in ottemperanza delle relative delibere consiliari ed assembleari, il 14 maggio è stato siglato l’atto di fusione per incorporazione di Banca Apulia in Intesa Sanpaolo. Il tutto è avvenuto tramite un aumento di capitale sociale della società incorporante per un ammontare di 128.646,96 €, emettendo 247.398 azioni ordinarie senza valore nominale.

L’atto di fusione è stato iscritto negli Uffici del Registro delle Imprese e l’operazione esplicherà i suoi effetti giuridici a partire dal prossimo 27 maggio.

Da tale data prenderà avvio il concambio, che prevede l’attribuzione di 0,335 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria e per ogni azione privilegiata di Banca Apulia detenuta da soggetti diversi dalla società incorporante.

Agli azionisti di Banca Apulia che verranno a detenere quantitativi non interi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, viene data la possibilità di negoziare le frazioni di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per arrivare a detenere un quantitativo unitario.