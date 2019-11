Goldman Sachs Asset management sbarca in Italia con i primi 3 ETF

Alla fine dello scorso settembre il braccio dell’asset management di Goldman Sachs annunciava il lancio del business degli ETF in Europa ed ora sbarca in Italia quotando per la prima volta 3 ETF. Si tratta di due prodotti azionari (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF e Goldman Sachs Beta Emerging UCITS ETF US) e uno obbligazionario (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF), portando così a 1.251 il numero totale degli strumenti disponibili sul mercato EtfPlus, di cui 1.033 ETF e 218 ETC/ETN.

Vediamoli più da vicino: