Borse Ue e Piazza affari aprono positive, con l’unica eccezione di Parigi; il parlamento inglese con un emendamento ha rinviato la Brexit; USA e Cina al lavoro per arrivare ad un accordo per tappe.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ennesima sorpresa che può determinare un ulteriore rinvio della data della Brexit, finora fissata al 31 ottobre.

La camera dei comuni ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto da Oliver Letwin che rinvia il “voto significativo” sull’accordo raggiunto fra governo britannico ed Unione Europea: ciò al fine di allontanare la possibilità di un no-deal visto che ci sono ancora delle questioni da dirimere, spostando il voto ad un momento successivo all’approvazione di tutta la legislazione necessaria.

In un primo momento Boris Johnson ha reagito dicendo di non voler negoziare un ulteriore rinvio, ma poi ha inviato una lettera non firmata in cui chiede una estensione del termine previsto per l’uscita. Questo il commento della portavoce della commissione europea “La Commissione europea prende atto del voto di oggi alla Camera dei Comuni sul cosiddetto emendamento Letwin, che significa che l’accordo di recesso non è stato messo al voto oggi -scrive la portavoce della commissione europea, Mina Andreeva- spetta al governo britannico informarci il prima possibile sui prossimi passi”.

Circa le tensioni commerciali internazionali, nel fine settimana il vice premier cinese Liu He ha fatto sapere che USA e Cina stanno lavorando per sciogliere i nodi ancora irrisolti, e che sono stati fatti passi avanti significativi su diversi fronti “gettando le basi per la firma di un accordo per tappe”.

Indicazioni macro

La giornata di oggi prevede un agenda poco fitta di indicazioni macro.

La bilancia commerciale giapponese a settembre ha registrato un deficit di 123 miliardi di Yen, in diminuzione rispetto il precedente saldo negativo di 143,5 milioni ma nettamente inferiore al surplus atteso 54 miliardi di Yen. Le esportazioni sono calate del 5,2% su base annua (trattandosi del 10 calo consecutivo), più della contrazione stimata a -4% ma in miglioramento rispetto al -8,2% della precedente rilevazione; le importazioni si sono contratte dell’1,5%, meno della contrazione attesa a -2,8% ma in miglioramento rispetto alla precedente contrazione dell’11,9%.

In Germania i prezzi alla produzione a settembre hanno sperimentato una lieve salita dello 0,1% su base mensile, meglio sia della contrazione attesa a -0,1% che del precedente calo del -0,5%; su base annua il dato ha registrato un calo dello 0,1%, in miglioramento sia rispetto alla contrazione attesa a -0,2% che rispetto la precedente misurazione a -0,5%

Borse

Lo scorso venerdì le borse USA hanno chiuso in territorio negativo. Lo S&P 500 ha terminato in perdita dello 0,39% circa 2.886 punti, il Dow Jones in rosso dello 0,95% a 26.770 punti ed il Nasdaq in negativo dello 0,83% a 8.089 punti.

Da MF si apprende che sono state modificate le regole interne dei listini cinesi e dal 28 ottobre sarà concesso anche alle azioni quotate sia sull’Hang Seng sia in Cina (in maniera separata) di entrare nel circuito Stock Connect per poter essere acquistate direttamente anche dagli investitori di Shanghai. Questa mattina il listino di Tokio ha chiuso in positivo dello 0,25%, mentre quelli di Hong Kong e Shanghai si dirigono verso la chiusura rispettivamente con una lieve salita dello 0,1% ed intorno la parità.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,28% a circa 22.384 punti, il Dax registra una salita dello 0,27%, il Cac 40 in controtendenza scende di un lieve 0,08%, l’Ibex 35 guadagna lo 0,47% ed il Ftse 100 consegue una salita dello 0,24%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,03%.