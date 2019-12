Bauli: nell’esercizio 2018-2019 fatturato per quasi mezzo miliardo

Il gruppo Bauli ha chiuso il bilancio 2018-2019 con un fatturato ed utili in crescita

Nel dettaglio il giro d’affari è stato pari a 493 milioni di euro, registrando un aumento di circa il 3,3% (+16,7 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente,

L’utile netto contabilizzato è pari a 11 milioni di euro (+7,2%), in progresso del 7,2% rispetto ai 10,2 milioni di euro del 2017-2018.

Il gruppo, segnala una nota, conferma la propria leadership nel segmento ricorrenze, dove detiene una quota di mercato dei prodotti del Natale del 38,3%, con i brand Bauli, Alemagna e Motta, che nel 2019 ha festeggiato i 100 anni di storia. “Questo risultato, che posiziona il Gruppo Bauli come principale player del settore, riflette i continui investimenti negli impianti produttivi e in ricerca e sviluppo”.

Questa la dichiarazione di Michele Bauli, presidente del gruppo: “Ci impegniamo per una crescita stabile grazie all’innovazione nel settore delle ricorrenze, in cui siamo leader, e nella differenziazione delle attività di business, intesa come ulteriore sviluppo della gamma di prodotti continuativi e maggiore presenza all’estero”.