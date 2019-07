Alitalia: 4 offerte presentate fra cui anche quella di Lotito

Oggi è il giorno di scadenza per la presentazione di offerte vincolanti rivolte ad Alitalia.

Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore ieri sono arrivate 4 offerte non vincolanti per il Colosso italiano dell’aerotrasporto. Si tratterebbero di interessi provenienti da Carlo Toto, German Efromovich, Atlantia e dal presidente della Lazio Claudio Lotito.

Atlantia chiederebbe più tempo per valutare la fattibilità del piano industriale, per ora considerato sbilanciato a favore dell’americana Delta.

Per quanto riguarda Lotito non risulta ben chiaro se disponga delle somme necessarie da lui proposte.

Oggi, dopo che il Cda di FS valuterà le proposte arrivate, l’ad di Fs Gianfranco Battisti invierà una relazione ai commissari di Alitalia e al mise,esplicitando i soggetti ammessi a discutere sul piano industriale, la governance e sulla composizione puntuale del consorzio che costituirà la Newco, la nuova società che procederà ad effettuare l’offerta per l’acquisto delle attività di Alitalia.

Sembra dunque allungarsi il termine per la presentazione di offerte vincolanti, in scadenza in data odierna. Alcuni parlano di due settimane, altri di un periodo maggiore; cosa certa è che si dovrà fare in fretta perché, sempre a detta del quotidiano, “da settembre Alitalia potrebbe avere seri problemi di cassa”.