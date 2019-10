A2A: aggiudicati 5 lotti Consip da 480 mln per energia elettrica

A2A, multiutility operante nella vendita di elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica, si è aggiudicata alcune importanti gare di rilevanza nazionale. Nel dettaglio A2A Energia ha visto assegnarsi 5 lotti nella gara Consip Energia Elettrica edizione 17, per un volume complessivo di circa 2,5 TWh/anno.

I lotti interessano le regioni del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise; Per quelli di Trentino e Friuli si tratta di un rinnovo dell’anno precedente, mentre per gli altri si tratta di una nuova acquisizione. Si stima che i contratti assegnati ad A2A Energia corrispondano a ricavi complessivi pari a circa 480 Milioni distribuiti fra 2020 e 2021 in relazione alle decorrenze contrattuali delle forniture.

Tale aggiudicazione segue ad altre gare pubbliche recentemente assegnate ad A2A Energia, tra cui si ricordano i tre lotti previsti dalla gara CET – Consorzio Energia Toscana per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni dellaRegione, per un volume di oltre 700 GWh nell’anno 2020, portando il totale dei volumi aggiudicati tramite gara a circa 4,3 TWh/anno.