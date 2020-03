4°) Strategia Short su SP500 con le Opzioni Barrier Put di IG: come è andata? Scopri anche i vincitori della trading competition

A scopo didattico illustrativo illustriamo l’utilizzo delle barrier put di IG in una strategia che ha puntato sul respingimento del prezzo da un livello di resistenza per profittare da un potenziale ribasso prospettato.

È stata aperta una posizione short con una barrier put sul Future S&P 500, con livello di Knock Out a 2666 punti e stop a 2650 punti “per puntare” sul respingimento della zona di resistenza in area 2.640 con pullback su livelli inferiori di prezzo.

Questa era la situazione su un grafico con time frame a 10 minuti:

Il prezzo ha poi continuato verso la direzione attesa e, al primo segno di ritracciamento la posizione è stata liquidata in profitto

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata in base ai profili soggettivi di rischio e rendimento. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né investire oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tale inesattezza, errore od omissione.