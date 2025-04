Erogazione a partito politico: quando il contributo diventa detraibile e quando no

Nel contesto della fiscalità italiana, le erogazioni in favore di partito politico rappresentano un tema di rilievo sia per i contribuenti che per i professionisti del settore tributario.

In particolare, è utile chiarire la distinzione tra le quote versate per l’adesione a un partito e le donazioni effettuate senza obbligo di reciprocità, per comprendere quali di queste possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tesseramento a un partito: natura del versamento

L’adesione formale a un partito politico attraverso il pagamento di una quota annuale è spesso percepita come un sostegno economico all’organizzazione. Tuttavia, ai fini tributari, il versamento effettuato per il tesseramento assume una connotazione giuridica distinta rispetto a un’erogazione liberale.

La quota di iscrizione, infatti, è legata a un rapporto associativo: chi versa l’importo ottiene il diritto a partecipare alla vita interna del partito, compreso l’accesso alle assemblee, la possibilità di voto e altre forme di partecipazione attiva. Questo diritto di coinvolgimento fa sì che il contributo non sia considerato una mera donazione, bensì un pagamento che comporta un ritorno, seppur di natura non patrimoniale.

Differenze con l’erogazione liberale

In ambito fiscale, le erogazioni liberali si caratterizzano per essere somme di denaro donate senza la previsione di alcuna prestazione in cambio. Esse sono, dunque, manifestazioni di liberalità pura, il cui obiettivo è quello di supportare l’attività di enti, associazioni o organizzazioni, inclusi i partiti politici, senza alcuna forma di contropartita.

È proprio questa assenza di vantaggio personale che rende le erogazioni liberali detraibili dal reddito ai fini IRPEF, entro determinati limiti stabiliti dalla normativa. In altri termini, affinché un versamento in denaro possa essere qualificato come erogazione liberale deducibile o detraibile, è necessario che non vi sia alcun beneficio diretto per chi lo effettua.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La distinzione tra quota associativa e donazione è stata esplicitamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare sugli oneri detraibili n. 14/E del 2023. Secondo l’intervento dell’amministrazione finanziaria, il pagamento effettuato per diventare membri di un partito non può essere trattato alla stregua di un’erogazione liberale, in quanto comporta diritti specifici per l’aderente.

Il documento ribadisce che soltanto i versamenti effettuati a titolo di sostegno volontario, non connessi a forme di partecipazione organizzativa, possono essere qualificati come erogazioni liberali al partito politico. La quota di tesseramento, pertanto, si colloca al di fuori del perimetro delle spese detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Erogazione a partito: conseguenze fiscali per i contribuenti

Dal punto di vista pratico, ciò significa che i cittadini che scelgono di iscriversi a un partito non possono considerare il relativo esborso come un’onere deducibile o detraibile ai fini IRPEF. L’unica possibilità di usufruire di benefici fiscali in questo ambito è rappresentata dalle vere e proprie erogazioni liberali, ovvero dai contributi in denaro erogati senza vincoli di adesione e senza l’ottenimento di alcun diritto partecipativo.

In sostanza, la volontà di sostenere economicamente una formazione politica può tradursi in due modalità distinte: tramite il tesseramento, che permette di diventare parte integrante dell’organizzazione, o tramite una donazione disinteressata, che, se effettuata secondo quanto previsto dalla legge, può comportare un risparmio fiscale.

La detrazione è sempre per cassa. Quindi, nel Modello 730/2025 si detraggono le erogazioni versate nel 2024.

Implicazioni per i partiti politici

Anche per le forze politiche, la distinzione tra tesseramento ed erogazione partito politico ha rilevanza operativa. La possibilità di attrarre sostenitori tramite donazioni fiscalmente agevolate può rappresentare uno strumento efficace per la raccolta fondi. Tuttavia, è essenziale che tali contributi non vengano confusi con le quote associative, pena la perdita dei vantaggi fiscali per i donatori.

La corretta comunicazione ai cittadini e l’adozione di procedure contabili trasparenti permettono ai partiti di garantire la conformità normativa e di incentivare la partecipazione attraverso canali fiscalmente vantaggiosi.

Riassumendo