Elodie, regina del pop e degli incassi: quanto guadagna per ogni concerto

In un mondo in cui il talento deve necessariamente fare i conti con il successo (soprattutto economico) Elodie è ormai molto più di una semplice cantante. Nel panorama musicale italiano si è ritagliata uno spazio da protagonista, conquistando pubblico e critica grazie a una combinazione vincente di talento, stile e determinazione. Oggi è anche un’icona di moda e un’imprenditrice affermata. Ma quanto guadagna realmente Elodie per ogni concerto? E quali sono le sue principali fonti di reddito?

Elodie, incasso record allo stadio Maradona

Il 12 giugno 2025 Elodie ha calcato il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un traguardo importante per ogni artista italiano.

La cantante ha radunato ben 30.000 spettatori paganti, segnando così uno degli eventi live più partecipati della sua carriera. Il prezzo medio dei biglietti, secondo le stime, si aggirava intorno ai 50 euro, per un incasso complessivo superiore a 1,5 milioni di euro.

Naturalmente, questa cifra non rappresenta l’intero cachet dell’artista: bisogna sottrarre i costi di produzione, promozione, staff, service tecnico e tasse. Tuttavia, anche considerando tutte le spese, è probabile che Elodie abbia percepito un compenso personale nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. Un risultato che la pone tra le artiste italiane più remunerate del momento. Oltre ai grandi eventi live, Elodie ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, portando sul palco un’esibizione applaudita e stilisticamente impeccabile.

In qualità di concorrente ufficiale ha ricevuto, come da regolamento Rai, un rimborso spese pari a 48.000 euro. La cifra è uguale per tutti i partecipanti, ma per Elodie Sanremo è stato anche un trampolino per rilanciare il proprio album e incrementare l’attenzione mediatica sulla tournée.

Va considerato, inoltre, che l’artista ha già dimostrato grande versatilità anche in ambito televisivo e cinematografico: ha recitato nel film Ti mangio il cuore e ha condotto alcune trasmissioni, aumentando visibilità e possibilità di guadagno.

Moda e business: Margarita Srl

Un altro pilastro dei guadagni di Elodie è il mondo della moda e delle sponsorizzazioni. La cantante è stata testimonial di marchi internazionali come Bulgari, partecipando a campagne di grande impatto. Inoltre, gestisce la propria immagine e attività professionali attraverso la società Margarita Srl, che nel 2023 ha dichiarato ricavi pari a 1,16 milioni di euro. Una cifra che dimostra come Elodie sia anche un’imprenditrice capace, attenta a diversificare le entrate.

Il brand personale Elodie è oggi fortissimo e si riflette anche nelle collaborazioni con fashion brand e nell’attenzione dei media, rendendola uno dei personaggi più richiesti in eventi di alto profilo, sfilate e spot pubblicitari.

Elodie, una carriera in ascesa

Da ex concorrente di Amici a regina del pop italiano, Elodie ha costruito una carriera solida, che non si ferma alla musica. I suoi guadagni derivano da concerti sempre più grandi, collaborazioni prestigiose, apparizioni televisive e un’attività imprenditoriale in continua crescita. Il suo esempio è oggi considerato un caso di successo in Italia, dimostrando come talento, strategia e versatilità possano trasformare una cantante in un vero e proprio brand.

