Valore Coca Cola in Italia: un pozzo d’oro da quasi 1 miliardo di euro

Quanto vale la Coca Cola in Italia? E’ questa la domanda a cui ha cercato di rispondere lo studio realizzato da SDA Bocconi School of Management, che studia l’impatto economico e sociale della compagnia nel nostro paese.

La Coca Cola è un pozzo d’oro

Coca Cola, che nel nostro paese è presente con 3 società (Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg) varrebbe ben 980 milioni di euro, il che significa lo 0,06% del PIL nazionale. Importante anche il fattore occupazionale: la società, infatti, crea sia direttamente che tramite indotto 29.573 posti di lavoro e circa 67.000 persone che dipendono da redditi da lavoro. Interessante anche la parte relativa alla parità di genere, con le donne che superano gli uomini come presenze sia a livello dirigenziale che quadri. Inoltre solo in Lombardia sono 34mila le persone che lavorano per Coca Cola.

Investimenti per 25 milioni di euro

La società è presente in Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia e a livello regionale conta di 176 milioni di euro nella prima, 111 milioni di euro in Veneto, 34 milioni in Abruzzo, 32 in Campania, 10 milioni di euro in Basilicata, 48 milioni in Sicilia.

A livello socio economico, invece, è la prima azienda nell’industria delle bibite e bevande e anche per quanto riguarda gli investimenti; solo negli ultimi 5 anni ha investito 25 milioni di euro a sostegno di 194 progetti volti alla sostenibilità, formazione e inclusione. Interessanti, come si sottolinea nello studio, gli investimenti per supportare le comunità locali come, ad esempio, quelli che vogliono favorire e lanciare la filiera agrumicola in Sicilia. Basti pensare che per Fanta Original si usano arance italiane. La società è legata anche al progetto con Banco Alimentare con più di 3 milioni di prodotti donati alle fasce più deboli. Dal punto di vista ambientale, poi, Coca Cola propone già confezioni al 100% riciclabili.

