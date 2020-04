Supermercati aperti o chiusi il 25 aprile e il 1 maggio: la spesa sarà permessa?

I supermercati saranno aperti il 25 aprile e il 1 maggio? Dopo il weekend di Pasqua, si torna a parlare di supermercati e delle aperture e chiusure legate a questi ponti primaverili. Va ricordato che fino al 3 maggio sarà ancora vietato uscire, se non per necessità, a causa del lockdown. Dal 4 maggio, se tutto andrà bene, finalmente si potrà tornare ad uscire ma rispettando regole molto ferree che riguardano anche i punti vendita alimentari, dove sarà sempre obbligatorio rispettare le file, le distanze e indossare guanti e mascherine.

Supermercati, dove sono aperti

Come per la Pasqua, anche per la festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori, a meno che ogni Regione non abbia emanato ordinanza, i supermercati dovrebbero rimanere chiusi anche per evitare che le persone vadano ad affollarli con la scusa di uscire. In genere, comunque, i sindacati chiedono la chiusura dei supermercati anche per permettere ai dipendenti di riposare.

Ad esempio, nella Regione Lombardia ogni supermercato potrà decidere se rimanere aperto o no. Il 25 aprile, essendo sabato, molti dovrebbero rimanere aperti come ha già fatto sapere Esselunga, che ha confermato l’apertura a Milano e nei punti vendita lombardi così come Conad e Pam. Per il 1 maggio non ci sono ancora informazioni.

Dove chiudono

In Toscana, Piemonte e Lazio invece i supermercati saranno chiusi sia il 25 aprile che il 1 maggio mentre in Puglia, addirittura, le chiusure riguarderanno tutto il weekend, anche il 26 aprile. In Emilia Romagna, i supermercati dovrebbero rimanere chiusi sia il 25 aprile che il 1 maggio. In Campania le chiusure avverranno dal pomeriggio del 25 aprile e per tutto il 26 aprile ma anche il 1 maggio. Anche nelle Marche i supermercati resteranno chiusi il 25 aprile e il 1 maggio così come in Veneto. In sostanza, nella maggior parte delle Regioni, tranne che in Lombardia, al momento, chi dovrà fare la spesa dovrà muoversi in anticipo visto che sabato i supermercati non saranno aperti.

