Le riaperture degli stabilimenti balneari da maggio e il ritorno delle zona gialla prevista dal 26 aprile hanno dato una spinta alle prenotazioni per le vacanze dell’estate 2021. A sottolinearlo è stato Massimo Garavaglia, ministro del turismo. La road map avrebbe consentito una maggiore sicurezza per gli italiani che ora si sentono pronti per prenotare le vacanze. E intanto si inizia anche a parlare dell’apertura delle spiagge.

Boom prenotazioni per le vacanze dell’estate 2021

Il pass per gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse, il Green Pass Europeo per viaggiare tra i paesi europei e i treni covid free, si confermerebbero come uno strumento per salvare l’estate e ridare fiducia agli italiani che già, subito dopo la conferenza stampa di venerdì, avrebbero iniziato iniziato a prenotare le vacanze. Secondo un’analisi del Centro Studi di Italianway, nell’ultima settimana si sono registrate fino a 80mila prenotazioni.

La notizia delle nuove misure previste per la stagione in arrivo e un graduale ritorno alla normalità, sembrano aver dato una spinta per la fuga dalle città già da maggio, quando dovrebbe prendere il via la riapertura delle attività. Chi ha prenotato continua a preferire soluzioni private fuori dai classici circuiti e lontano dalla folla e non di rado veri e propri weekend di holiday working.

La riapertura degli stabilimenti balneari da metà maggio

In tutto ciò, anche gli stabilimenti balneari sono pronti ad aprire il 15 maggio e ad accogliere anche i turisti stranieri. In merito ai presunti protocolli per riaprire le spiagge da maggio, infatti, si parla di app per le prenotazioni e percorsi ad hoc sulle spiagge. I lidi puntano alle app per prenotare da remoto l’ombrellone e protocolli per diventare zone blu certificate.

“L’anno scorso abbiamo fatto un grande sforzo per ridisegnare il concept delle spiagge, implementare gli spazi, potenziare i sistemi digitali di prenotazione, sanificare”

Secondo Alessandro Berton, presidente di Unionmare Veneto:

Le regole dovrebbero essere le stesse dell’anno scorso. Si parte da percorsi differenziati per evitare assembramenti, 10 metri quadrati di area per ciascun ombrellone, sanificazioni, distanziamento tra ombrelloni e persino un app per la prenotazione che consenta anche di tenere la tracciabilità compilando un documento. Sarà anche indispensabile indossare la mascherina quando ci si alza per raggiungere il bar o il ristorante dello stabilimento mentre non è ancora chiaro che cosa ne sarà dell’obbligo mascherina durante il bagno o durante la sosta nel bagnasciuga.

