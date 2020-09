Rc auto, le Regioni italiane dove l’assicurazione costa meno

Nel 2020 assicurare un’auto costa nettamente meno rispetto a un anno fa. Secondo l’ultima analisi di SOStariffe (citata dal Corriere della Sera), la flessione dei costi è stimata attorno al 14%. In numeri, ciò significa un risparmio medio per ciascun automobilista di circa 85 euro ogni anno, con l’importo medio per una polizza sceso da 585,97 a 500,47 euro. Ma quali sono le Regioni che hanno fatto registrare i cali maggiori? E dove costa meno?

Basilicata, Puglia e Trentino Alto Adige sul podio

Le prime tre Regioni dove il prezzo della polizza assicurativa per un’automobile ha subito una diminuzione più importante sono Basilicata, Puglia e Trentino Alto Adige. Nelle due Regioni del Sud Italia i csti sono diminuiti del 18%, mentre in Trentino Alto Adige fino al 16,7%. Le altre Regioni dove la flessione ha superato il 10% sono Veneto (-11%), Umbria (-11%) e Sardegna (-10%).

Ecco il prezzo medio Rc auto nelle Regioni che hanno segnato la diminuzione maggiore:

Trentino Alto Adige: 344,36 euro

Veneto: 404,11 euro

Basilicata: 431,73 euro

Sardegna: 442,03 euro

Umbria: 450,71 euro

Puglia: 572,72 euro

Le Regioni dove la Rc auto è meno cara

Veniamo ora al podio delle Regioni in cui la Rc auto costa meno:

Friuli Venezia Giulia: 337,58 euro

Trentino Alto Adige: 344,36 euro

Valle d’Aosta: 379,81 euro

Le Regioni dove la Rc auto è più cara

Anche se abbiamo inserito nella precedente classifica la Puglia, non significa che sia tra le Regioni dove la polizza auto costa meno, anzi. Infatti, insieme a Campania, Calabria e Sicilia è tra le quattro Regioni dove assicurare la propria automobile costa di più. La maglia nera spetta alla Campania, dove per assicurare un veicolo si paga in media 956,78 euro.

Consigli per scegliere la una nuova polizza Rc auto

Il suggerimento che possiamo darvi è di fare affidamento ai comparatori di prezzi per le Rc auto disponibili online, grazie ai quali troverete le principali offerte legate alla polizza assicurativa.

Inoltre, valutate il passaggio da una compagnia assicurativa tradizionale a una online, con cui la gestione della polizza può avvenire anche tramite una semplice app.

