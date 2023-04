Milan-Napoli andata quarti Champions League, a San Siro verso incassi record con biglietti ancora disponibili

Il fischio di inizio sarà stasera alle ore 21.00. Ma tra i tifosi rossoneri e partenopei l’adrenalina già è alle stelle. Una pagina di storia del calcio europeo sarà scritta interamente in Italia, per l’esattezza allo stadio San Siro per la gara di andata dei quarti di finali di Champions League. La sfida sarà Milan-Napoli, due delle italiane rimaste tra le migliori otto in Europa. Ieri, l’Inter ha battuto per 2 reti a 0 il Benfica in trasferta. Crescono le probabilità di una semifinale tutta tricolore e, dunque, che almeno un’italiana arrivi in finale a Istanbul.

Milan-Napoli non registrava fino a ieri il tutto esaurito. Ma i 3.500 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti in appena 20 minuti. In tutto, accorreranno al San Siro fino a 75.000 tifosi e, chiaramente, sarà una bolgia rossonera. Grande spettacolo, grande calcio, ma anche grandi incassi. Dopo che Milan-Tottenham per gli ottavi aveva fatto registrare il record italiano di 9,1 milioni di euro di ricavi, ci si attende che stasera ai botteghini il Milan possa migliorare il proprio primato salendo a quota 10 milioni.

Milan-Napoli, biglietti disponibili

Le previsioni per la stagione 2022/2023 sono molto positive per la società. Complice l’entusiasmo per l’inattesa vittoria dello scudetto l’anno scorso, le presenze al San Siro saliranno a 1,3 milioni stasera. Ed entro la fine del campionato, gli incassi allo stadio potrebbero arrivare a 83 milioni. Pensate che al 30 giugno 2022 si fermarono a 32,5 milioni per via delle restrizioni anti-Covid. Un aumento dei ricavi da gare di una cinquantina di milioni, che favorirà l’abbattimento delle perdite in area 25 milioni di euro dai 66,5 milioni dell’esercizio passato.

Non stiamo tenendo presente l’eventuale accesso del Milan alle semifinali di Champions, che farebbe introitare verosimilmente alla società un’altra decina di milioni di euro.

Ossigeno puro per le casse rossonere. Per la vendita dei biglietti, la prelazione è stata concessa ai titolari della tessera Cuore Rosso Nero e agli. I prezzi vanno dai 69 euro nel settore Terzo Blu ai 439 euro della Tribuna Onore Rossa. Del resto, i conti sono presto fatti: se Milan-Napoli facesse incassare 10 milioni e i tifosi fossero 75.000, ciascuno di loro avrebbe pagato in media sopra 133 euro. Fino a ieri, la disponibilità dei biglietti vi era ancora per via della politica societaria di non procedere alla vendita libera per limitare i problemi di ordine pubblico. Il sold-out potrebbe non esservi, ma ciò nulla toglierebbe allo spettacolo di stasera.

[email protected]