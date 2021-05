Mercato immobiliare e fuga dalle città per ripopolare i borghi montani

Il Covid-19 ha cambiato il mercato immobiliare e ora sono sempre di più le persone che decidono di lasciare le città per trasferirsi in luoghi verdi e isolati anche grazie agli incentivi messi in campo dalle amministrazioni locali. Un ruolo non indifferente lo ha avuto anche lo smart working.

Incentivi per ripopolare i vecchi borghi montani

Sono diverse le regioni che sperano nel ripopolamento di vecchi borghi abbandonati e hanno messo a disposizione dei fondi per incentivare le coppie a trasferirsi e ridare vita a questi luoghi spesso snobbati con l’obiettivo di creare immobili ma anche lavoro e servizi. In Emilia Romagna, ad esempio, la giunta di Bonaccini ha messo a disposizione un fondo di 10 milioni di euro per spingere le coppie a trasferirsi nei borghi montani.

Ad aderire sono nella prima fase sono state 341 famiglie, come riporta anche Business Insider, mentre già alla seconda hanno aderito 700 famiglie. Molto spesso a fare richiesta sono under 35 con un figlio, spesso provengono dalla città e sono intenzionati a stabilirsi definitivamente nei borghi da ripopolare ristrutturando casa. Mediamente si parla di 30 mila euro a fondo perduto a cui le singole famiglie hanno potuto aderire. Anche il Friuli Venezia Giulia sta puntando ai borghi da ripopolare e ha messo a disposizione un voucher da 500 euro per le famiglie meno abbienti che vivono in montagna. Si tratta di un voucher da usare per l’acquisto di computer o per l’attivazione di internet veloce. Lo scopo è quello di non spingere all’abbandono dei borghi isolati.

In Toscana, invece, il Comune di Loro Ciuffenna, ha messo a punto un progetto per under 40 con un figlio minore intenzionati a trasferirsi in uno dei borghi presenti nel territorio per almeno 5 anni.

Il ruolo dello smart working nel cambiamento del mercato immobiliare post covid

In cambio gli aderenti otterranno vari benefits tra cui l’azzeramento delle tasse per ristrutturare casa e alcuni sconti si servizi. Sempre in Toscana è attivo il progetto per smart workers che vogliono trasferirsi nel borgo di Santa Fiora sul Monte Amiata, in provincia di Grosseto, che mira a coprire il 50% dell’affitto per chi decidi di trasferirsi e lavorare da remoto.

Come anticipato, infatti, lo smart working ha avuto un ruolo fondamentale nel cambiare le richieste del mercato immobiliare e anche il modo di vivere dei dipendenti che ora cercano case più grandi ma molto spesso anche spazi aperti e sono disponibili a trasferirsi anche in piccoli borghi lontani dal caos delle città.

