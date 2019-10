La Lombardia si promuove con Ryanair per incrementare il turismo a Milano

La Regione Lombardia e Ryanair si alleano per promuovere il turismo grazie ad una campagna multicanale che mira ad un target interessato ai viaggi, in particolare in Gran Bretagna. La campagna, chiamata «Try somewhere New in Lombardia», prevede delle azioni che dovrebbero essere attive tra novembre e dicembre e include anche un contest su Instagram e Facebook che mette in palio 10 weekend in Lombardia.

Come il turismo in Lombardia sarà promosso grazie a Ryanair

I focus sui si baserà la campagna multicanale sono cultura, enogastronomia, wellness e sport invernali e non mancheranno fam trip con blogger Uk. A proposito di blogger, infatti, la campagna «Try somewhere New» prevede un progetto di story telling con viaggi testati, che hanno come oggetto la Lombardia, a bordo degli aerei Ryanair. A svelare la novità è stato anche il chief marketing officer Kenny Jacobs il quale ha sottolineato che “In genere i turisti stranieri vengono in Italia per circa 6 giorni e il 60% delle visite è concentrato fra giugno e agosto. Noi miriamo a far si che i turisti stranieri, specie quelli inglesi su cui sarà incentrata la campagna, decidano di venire in Lombardia per un weekend, magari all’insegna del wellness o dei luoghi d’arte”.

Nuove rotte Ryanair

D’altronde solo in Lombardia, i flussi turistici hanno toccato quota 41 milioni di unità e ne è la prova il fatto che la compagnia aerea ha lanciato delle nuove rotte da Milano, in vista dell’estate 2020. Da Bergamo Orio al Serio, ad esempio, partiranno le nuove rotte per Agadir, Marsiglia, Tbilisi e Yerevan mentre da Malpensa verso Manchester e Kalamata. Va sottolineato che i nuovi voli di Ryanair portano 10.875 posti di lavoro nei due aeroporti e un aumento del traffico. La campagna, infatti, vuole puntare tutto sui mesi non estivi considerando, come scritto poco fa, che la maggior parte degli arrivi sono concentrati durante i mesi estivi. L’obiettivo, dunque, è quello di riequilibrare gli arrivi anche durante gli altri periodi dell’anno, il tutto nell’ottica delle Olimpiadi invernali del 2026.

Si parte il 15 novembre.

