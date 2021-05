Si torna a parlare di isole covid free. Parte venerdì 7 maggio il piano di vaccinazione delle Isole minori con le prime vaccinazioni a Capraia e le isole Eolie. A comunicarlo è stato il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Con l’arrivo del National Green Pass italiano dal 16 maggio e l’avvio della stagione turistica, infatti, le isole italiane si stanno muovendo per diventare covid free ed essere pronte ad accogliere i turisti, sulla scia della Grecia che da ormai da mesi ha deciso di vaccinare tutti gli abitanti delle isole.

Turismo 2021: le isole covid free in Italia, dove parte il piano vaccini

Per le vaccinazioni di massa degli abitanti delle isole minori si punterà al vaccino Johnson & Johnson.

Le isole Covid free in Italia diventano realtà. Lo scopo è ovviamente quello di rilanciare il turismo e arrivare alla stagione estiva imminente preparati in attesa del Pass Europeo che dovrebbe arrivare appunto da giugno. Le prime isole a puntare sulla vaccinazione di massa sono Salina, seguita da Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea e Lipari. L’obiettivo è far diventare covid free le Isole Eolie entro un paio di settimane.

Da sabato invece si partirà con Lampedusa e Linosa dove partiranno tutte le vaccinazioni dei cittadini dai 18 anni in su. Dalla prossima settimana partiranno i vaccini di massa anche alle isole Egadi, “nello stabilimento Florio a Favignana e negli altri due presidi di Marettimo e Levanzo” come ha sottolineato il sindaco dell’isola di Favignana, Francesco Forgione.

Si attende un piano per le altre isole

Figliuolo ha spiegato che: “Un approccio simile potrebbe essere ulteriormente applicato a beneficio di alcune realtà isolate degli Appennini, delle Alpi o di altre aree interne, rese maggiormente isolate a causa della rete viaria”.

In Campania, invece, Procida è già diventata isola covid free con quasi il 100% degli abitanti vaccinati, stessa sorta di Ischia che sta accelerando con i vaccini di massa e spera entro la fine di maggio di aver vaccinato tutti.

Anche Capri è molto vicina ad essere dichiara Covid Free, si parla del 95% delle vaccinazioni somministrate a tutti quelli che hanno aderito alla piattaforma. Si attende infine un piano per la vaccinazione di massa nelle altre isoli minori italiane situate in Puglia, Lazio e Toscana.

Vedi anche: Dal coprifuoco a mezzanotte e nuove riaperture, Governo studia piano “salva estate”

[email protected]