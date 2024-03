Con la sigla RDDT è sbarcato al Nasdaq nella giornata di ieri per le negoziazioni. La prima seduta si è conclusa con un rialzo della quotazione del 48% sopra 50 dollari. Il giorno prima c’era stata l’IPO, grazie alla quale Reddit aveva incassato 519 milioni di dollari. Altri 229 milioni ne incasserà attraverso le opzioni previste. Le azioni sono state vendute ad un prezzo di 34 dollari ciascuna, il massimo della forchetta 30-34 dollari annunciata alla vigilia. Così, prima di avviare le contrattazioni la società capitalizzava 5,4 miliardi e fino a 6,4 miliardi con le opzioni, il dato più alto per una media company di nuova quotazione da diversi anni a questa parte.

A fine 2021, tuttavia, la valutazione era stata di 10 miliardi, quando la società aveva raccolto fondi privati. In base alla chiusura della prima seduta, varrebbe poco meno di tale soglia.

Cos’è Reddit

Il suo principale azionista con una quota del 30,1% è Advance Publications, società editoriale a capo di riviste come New Yorker, Vogue e Wired. Durante i prossimi sei mesi, a seguito del lock-up, non potrà vendere le oltre 42 milioni di azioni Reddit possedute. In teoria, ai prezzi attuali detiene un valore di oltre 1,4 miliardi. Delle 15,3 milioni di azioni Reddit offerte con l’IPO di mercoledì, 1,76 milioni sono state rivolte prioritariamente agli utenti dei forum.

Reddit nasce nel 2005 ed è stato fino a poco tempo fa tutto, fuorché un sito rinomato per la qualità dei contenuti. Impensabile che sarebbe sbarcato in borsa. Ma i numeri hanno preso il sopravvento. Inviando la dovuta documentazione alla Securities and Exchange Commission (Sec), la società ha svelato di avere 73,1 milioni di utenti giornalieri e 267 milioni settimanali. Ha chiuso il 2023 con ricavi in aumento del 21% a 804 milioni e perdite in calo a 90,8 milioni. Vanta ben 100.000 forum (“sub-reddits”) e oltre 1 miliardo di post pubblicati.

Va bene, ma cos’è nella sostanza Reddit? Possiamo considerarlo un grande forum in cui gli utenti entrano per partecipare o aprire una discussione nuova su qualsiasi aspetto della vita.

Il caso “meme stock”

Si può discutere di oggetti o eventi strani o cose serie come i titoli in borsa su cui investire. E’ diventato popolare per l’uso dei rating sui post degli altri utenti, un modo per segnalare il grado di apprezzamento di una discussione. Chi scrive, tende a chiedere opinioni a chi la pensa allo stesso modo su una tematica.

Negli ultimi anni, Reddit è diventato famoso come social per le “meme stock“. Due furono, in particolare, le azioni di altrettante società prese di mira e che registrarono uno spettacolare boom rialzista senza alcun fondamento: GameStop e Amc. Gli utenti nel forum avevano discusso e concordato di acquistare in massa le azioni di società oggetto di numerose vendite allo scoperto. La mossa è stata sposata come la volontà di punire gli speculatori ribassisti. E questi ne uscirono con le ossa rotte, costretti a coprire le loro posizioni per limitare le perdite (“short squeeze”). Persino giganti della finanza tradizionale dovettero alzare bandiera bianca.

Verso le orme di giganti come Meta e X?

Questi episodi, che sono stati oggetto di indagine della Sec, hanno evidenziato i rischi connessi ad un forum ufficialmente non gestito da nessuno e che nei fatti potrebbe nascondere alcuni tentativi di orchestrare movimenti finanziari a favore o contro determinati asset. Con lo sbarco in borsa di ieri ci si chiede se Reddit seguirà le orme di altri colossi come Meta (ex Facebook) o X (ex Twitter), diventate realtà imponenti sui rispettivi mercati. Pur avendo un’età di appena un anno e mezzo più giovane del social di Mark Zuckerberg, tuttavia, presenta ancora numeri molto contenuti.

Ad oggi, Reddit non ha mai fatto utili. Ha accumulato, invece, perdite per 717 milioni. Meta ha generato ricavi per 134,90 miliardi e un utile netto di 39 miliardi grazie agli oltre 2 miliardi di utenti giornalieri attivi nel mondo. Bisogna vedere, quindi, se sarà in grado di potenziare gli investimenti per accrescere i ricavi e finalmente fare utili. Tra gli azionisti di peso abbiamo Sam Altman, Ceo di OpenAI, con 12,2 milioni di azioni possedute. E il colosso tech cinese Tencent possiede l’11%, qualcosa come 700 milioni in valore.

Reddit alla prova di Wall Street

La società è guidata attualmente dal Ceo, Steve Huffman, 40 anni, cofondatore di Reddit e marito della tennista Serena Williams. Anni fa aveva lasciato l’impresa, tornando nel 2015 per assumerne le redini. Di recente, la società ha stretto un accordo con Google sui risultati di ricerca, grazie al quale incasserebbe 60 milioni. La Sec ha avviato un’indagine per approfondirne il contenuto. La vera domanda è se il social sarà in grado di compiere quel salto di qualità che si richiederebbe una volta raggiunte certe dimensioni. E se saprà valorizzarlo per fare profitti. Eventuali movimenti sospetti sui suoi forum attireranno, poi, maggiori attenzioni delle autorità, trattandosi di una società quotata. Una scommessa per un sito nato meno di venti anni fa ed associato per gran parte del suo tempo a contenuti spazzatura.

