Altro che quotazioni in borsa, stavolta gli esperti ci suggeriscono tutt’altro tipo di borse, ad esempio quelle di Hermès e Chanel per investire. E sapete perché? Perché i nuovi asset sono diventati ormai proprio loro, i cosiddetti beni rifugio che tanto appassionano coloro che vogliono investire senza correre troppi rischi. Non solo l’oro, quindi, che da millenni rappresenta l’asset per eccellenza, ora chi vuole ha una scelta in più per far fruttare i propri risparmi. Ma attecchirà in Italia? Questo è più difficile a dirsi, anche perché si tratta di investimenti non proprio leggeri ma di un certo calibro.

Il nuovo bene rifugio

Gli italiani sono solitamente più interessati al collezionismo, quando si tratta di beni rifugio. È meno costoso e soprattutto è spesso rateizzato nel tempo.

Come dicevamo, gli italiani preferiscono il collezionismo, in particolare monete e francobolli, libri e fumetti, giocattoli e modellini. Si tratta di tre categorie che possono effettivamente rappresentare dei beni rifugio, ma farli fruttare realmente non è cosa da poco, bisogna avere tanta conoscenza della materia, ma soprattutto tanta fortuna, tipo ereditare per puro caso la collezione dei Diabolik del nonno finita in cantina, oppure una particolare moneta del passato. Insomma, non è cosa che possono fare tutti. Investire in borse invece è decisamente più semplice, se si ha a disposizione un certo di budget. Ma cosa si intende precisamente per bene rifugio? Si tratta, come dicevamo, di asset, ossia di beni che riescono a conservare il proprio valore nel tempo, così da preservarsi da eventuali crisi o inflazioni.

Come dicevamo, storicamente il bene rifugio per eccellenza è sempre stato l’oro, seguito poi dagli immobili. Investire in oro per battere l’inflazione è un po’ il mantra consigliato da tutti gli esperti, ma negli ultimi tempi anche le grandi borse griffate stanno ottenendo forti consensi. Il già citato marchio Hermès è un esempio concreto.

Investire in borse, quanti soldi ci vogliono?

Già i prezzi di vendita dei modelli in questione sono molto alti, visto che costano migliaia di euro, ma se si tratta di modelli che sono usciti fuori produzione e diventano quindi introvabili, ecco che il suo valore sale vertiginosamente e si trasforma quindi in una vera e propria fortuna. Insomma, possiamo effettuare una sorta di vero e proprio doppio parallelismo, da una parte la solidità dell’oro, il quale appunto è il bene rifugio per eccellenza perché il suo valore rimane inalterato nel tempo e quindi non ci fa perderein caso di crisi. Dall’altra l’investimento del collezionismo, che invece è noto proprio per acquisire valore con il passare del tempo.

Investire in borse quindi significa poterla in futuro rivendere almeno allo stesso prezzo, se non a un prezzo superiore. In economia questo si chiama asset a bassissimo rischio. Ecco perché gli esperti consigliano oggi le borse griffate come vero e proprio bene rifugio. Uno studio di Credit Suisse Group AG ha infatti pubblicato alcune analisi relative a tale investimento. Le borse di lusso hanno avuto volatilità annualizzate dal 2,5% al 5%, con rendimenti a una cifra media. Gli fa eco Knight Frank, che sottolinea come investire in borse sia una soluzione più che intelligente, al pari di chi sceglie invece di investire in immobili od opere d’arte. Ma quanto budget bisogna avere a disposizione per un investimento del genere? Certamente non poco, anche perché negli ultimi tempi i prezzi delle luxury bug stanno lievitando.

Chanel ha fatto registrare il rincaro più alto con la Classic Flap Medium. Nel 2019, prima della pandemia, costava 588 dollari, oggi ne costa 10.800, stiamo parlando di un aumento dell’86%. Insomma, investire in borse è un affare, ma attenzione a non prendere troppo alla leggera questa affermazione.

Gli esperti infatti suggeriscono di farlo con criterio, e ovviamente con conoscenza. Non tutti i prodotti sono un investimento sicuro, bisogna tener presente diversi fattori e acquistare con consapevolezza. Hanno valore da conservare nel tempo le borse che utilizzano una certa qualità, marchi storici, fatte in produzione limitata e magari anche da maestri artigiani. Insomma, tutte caratteristiche non proprio comuni a tutti i modelli.sembra maestra in questo tipo di marketing, sopratutto nel creare prodotti che diventano subito esclusivi, tanto che le lista di attesa per accaparrarsi le sue borse sono lunghissime.

In conclusione, ecco la lista finale di Bloomberg per le borse migliori su cui investire in questo momento, una vera e propria classifica con in cima ancora Hermès, addirittura con un primato doppio:

Birkin e Kelly di Hermès

Plumet Pocket Wallet di Goyard

la Jackie di Gucci

City di Balenciaga

Monogramouflage Speedy di Louis Vuitton

Mini Jodie di Bottega Veneta

Baguette di Fendi

la Classic Flap di Chanel

Monogram Illusion Keepall di Louis Vitton

