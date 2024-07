Non c’era bisogno di fare troppe analisi di mercato per capire che gli incassi di Deadpool e Wolverine sarebbero stati un successo. Parliamo dell’ultimo film evento della Marvel, un mega crossover in cui i vecchi personaggio della deceduta Fox entrano nel MCU. Era quindi inevitabile che il mercenario chiacchierone sarebbe riuscito a far girare ancora una volta alla grande l’economia cinematografica a stelle e strisce. Stavolta però ha travolto anche il Bel Paese. Anche da noi si parla di numeri da capogiro a meno di una settimana dal suo debutto nelle sale italiane.

L’Italia non sta a guardare

Vediamo nel dettaglio quando ha guadagnato la pellicola finora nel mondo.

Colpo di scena anche in Italia, in meno di una settimana gli incassi di Deadpool e Wolverine hanno registrato già 7 milioni di euro. Si tratta di una cifra davvero importante per il nostro Paese, visto che solitamente gli analisti non prendono nemmeno in considerazione il mercato italiano quando effettuano le loro previsioni. Si tratta del secondo miglior debutto del 2024 per noi, dopo il successo di Inside Out 2, che però è un film molto più per famiglie. Naturalmente, quello che però maggiormente conta è il mercato americano ed è qui che si erano concentrate le previsioni degli analisti. Come sono andati gli incassi in patria?

La risposta è molto semplice, Deadpool e Wolverine stanno infrangendo record su record. Per ora negli USA hanno registrato 205 milioni di dollari incassati. A livello mondiale sono invece arrivati a 438 milioni di dollari. Parliamo di un film che è uscito nelle sale americane solo il 26 luglio, quindi ha appena 4 giorni di programmazione negli States. Nel resto del mondo l’uscita è pressapoco quella italiana, quindi un paio di giorni in più di programmazione. Insomma, in meno di una settimana il nuovo film Marvel ha incassato più di quanto aveva incassato AntMan Quantumania in tutta la sua programmazione.

Incassi Deadpool e Wolverine, dove può arrivare?

A questo punto la domanda nasce spontanea, dove potranno arrivare i guadagni del film con Reynolds e Jackman? Gli analisti prevedono un totale di 500 milioni di dollari incassati in patria. Si tratta di una somma molto contenuta, visto che ne ha già fatti oltre 200 in quattro giorni. Vero è che naturalmente col passare dei giorni gli incassi caleranno in percentuale, ma ci sembra difficile che il passaparola positivo che sta avendo il film non offra la possibilità a molti scettici di recuperarne la visione. A questi 500 ovviamente ci sarebbe poi da aggiungere quelli del resto del mondo. Anche in questo caso siamo a circa 200 milioni e poco più, quindi è probabile che anche in questo caso la somma vada a raddoppiarsi nelle prossime settimane. Ed ecco quindi che la previsione generale ci porta al miliardo.

Come detto, si tratta di previsioni al ribasso, poiché gli analisti credono che il film abbia dei riferimenti un po’ troppo elitari (continue citazioni alla cultura pop più nerd e ai fumetti) per interessare il pubblico più generalista. A guardare certi record però sembra che invece gli analisti si stiano mantenendo un po’ troppo abbottonati. È il film PEGI 18 di maggior successo di sempre, miglior debutto mondiale al botteghino dai tempi di Avatar 2, miglior apertura di sempre a luglio nella storia del cinema USA, ottavo nella classifica dei migliori debutti di tutti i tempi. Insomma, numeri davvero da record che ci fanno pensare che il miliardo sarà tranquillamente superato. Forse non arriverà ai numeri di Spider-Man No Way Home, ma la sua corsa potrebbe portarlo senza troppi problemi intorno al miliardo e 300 milioni di dollari. Ricordiamo che il film non è costato nemmeno poi così tanto, ufficialmente 200 milioni di dollari.

Riassumendo…