I 10 peggiori flop delle grandi aziende: da Google Lively alla Ford Edsel

Siamo abituati a guardare con ammirazione le grandi aziende come Google e Microsoft, ma troppo spesso ci dimentichiamo che anche le più importanti imprese del mondo commettono i loro errori. Business Insider ha raccolto in un video pubblicato su YouTube i peggiori 10 flop direttamente attribuibili alle big-tech statunitensi (e non solo).

#1 Google Lively

Lanciato nel 2008, Google Lively avrebbe dovuto competere nel settore dei videogiochi a Second Life, ma la bocciatura fu clamorosa: tempo cinque mesi e Google Lively era soltanto un lontano ricordo

#2 Microsoft Zune

Correva l’anno 2006. Realizzato per contrastare le vendite dell’iPod di Steve Jobs, Microsoft Zune si rivelò un vero flop, tanto da indurre il colosso di Redmond a gettare la spugna.

#3 Soda Orbitz

Facciamo un tuffo all’indietro, riavvolgendo il nastro al 1997. Alla fine degli anni Novanta debuttò Soda Orbitz, ma la risposta del mercato fu tiepida, per usare un eufemismo. Infatti, il drink venne equiparato alla sciroppo per la tosse.

#4 McDonald’s Arch Deluxe

Non tutte le ciambelle escono con il buco e nemmeno gli hamburger. Dovrebbe saperlo anche McDonald’s, che nel 1996 presentò la nuova linea di hamburger Arch Deluxe per i palati più raffinati. Inutile aggiungere che si trattò di un flop clamoroso.

#5 Virtual Boy di Nintendo

Era il 1995, e Nintendo cercò di anticipare la concorrenza con il Virtual Boy, un primo passo verso la realtà virtuale, con magri risultati però.

#6 Apple Newton

Ebbene sì, anche la Apple sbaglia. Ricordate il prodotto Apple Newton? Può essere ribattezzato l’antesignano dei tablet, ma all’epoca del suo debutto (1993) non incontrò il consenso del pubblico, anzi.

#7 Crystal Pepsi

Se nel 1997 l’etichetta flop venne attribuita a Soda Orbitz, alcuni anni prima (1992) il titolo fu di Crystal Pepsi. Durò a malapena un anno.

#8 New Coke

New Coke fu l’esperimento mal riuscito di Coca Cola di creare un prodotto analogo alla Pepsi. Per fortuna che a metà degli anni Ottanta non c’erano i social, altrimenti l’epic fail sarebbe stato ancora più grande.

#9 Sony Betamax

Dieci anni prima la New Coke di Coca Cola, Sony lanciò Betamax, un dispositivo qualitativamente superiore, ma che non riuscì a superare i VHS.

#10 Ford Edsel

Tra i 10 più grandi flop degli ultimi 60 anni si annovera anche la Ford Edsel (1957), nata dall’esigenza di offrire agli americani un’auto di dimensioni più compatte. Venne ritirata da Ford nel 1960.

Vedi anche: Aziende storiche vittime del covid: da Rifle a Hertz, ecco quali sono

[email protected]