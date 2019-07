Hyperloop: il treno supersonico anche in Italia? Milano-Bologna in 9 minuti

Il treno supersonico Hyperloop potrebbe arrivare anche in Italia. Si tratta del treno a levitazione magnetica passiva in grado di viaggiare fino a 1.223 km/h reso noto grazie al fondatore della Tesla Elon Musk che aveva investito sul progetto.

Il treno supersonico anche in Italia

Il treno Hyperloop della Trasportation Tecnologies (HyperloopTT) ha 12 progetti in fase di realizzazione e anche l’Italia potrebbe essere coinvolta grazie alla realizzazione di due tratte da 150 km. A spiegare il progetto come riporta Il Sole 24 Ore, è Bibop Gresta, co-fondatore e presidente di HyperloopTT «Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia. Al momento non posso dare dettagli sui percorsi, ma si tratta di due corridoi molto interessanti perché i nostri potenziali partner hanno già il diritto di passo acquisito».

Efficenza energetica maggiore

Si tratta di un sistema di trasporto che utilizza una tecnologia a levitazione magnetica passiva e che consentirebbe di effettuare la tratta Milano-Bologna in 9 minuti, anche se è l’efficienza energetica il punto forte di HyperloopTT, che sarebbe in grado di viaggiare a 600 km/h consumando molta meno energia e con costi di investimento più bassi rispetto ad una normale alta velocità. HyperloopTT, oltretutto, potrebbe produrre più energia di quanto ne consuma, energia che potrebbe essere rimessa in circolazione e venduta, secondo Bibop Gresta.

Per quanto riguarda l’Italia il progetto è ancora in fase di verifica mentre nel resto del mondo sarà presto attiva la tratta commerciale ad Abu Dhabi e si sta lavorando per progetti anche in altri paesi del mondo tra cui Brasile, Cina, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, India, Corea del Sud e Indonesia.

